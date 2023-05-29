«Филадельфия» готова выслушать предложения об обмене голкипера Харта

Теги возможные переходы Филадельфия Даниэль Бриэр Картер Харт Хоккей

Даниэль Бриэр рассказал о готовности выслушать предложения об обмене Картера Харта.

Контракт 24-летнего голкипера с окладом 3,97 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Вероятно, Картер будет нашим вратарем в будущем. Но я не в том положении, чтобы отклонять варианты.

Если команды обратятся с предложением, мы выслушаем. Это моя работа как генерального менеджера. Я должен выслушать.

Я сделаю то, что лучше для команды и организации», – сказал генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр в интервью 94.1 WIP.

Картер Харт провел 55 матчей в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,94 шайбы и отражая 90,7% бросков.

4 комментария

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nik nik
Филадельфия и вратари , вратари и Филадельфия )))
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Белый офицер
В Питтсбург на Джарри. ))
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Дмитрий Якушевич
Можно обменять на Эмбида. Он всю раму собой закроет
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arsenk
Бобровского может им предложат? :)))
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