Бриэр утвержден на посту генменеджера «Филадельфии». Кит Джонс стал президентом клуба по хоккейным операциям
Кит Джонс стал президентом «Филадельфии» по хоккейным операциям.
Также Даниэль Бриэр утвержден на посту генерального менеджера клуба
Напомним, в марте «Флайерс» уволили президента по хоккейным операциям и генменеджера Чака Флетчера и назначили Бриэра исполняющим обязанности генерального менеджера.
54-летний Джонс ранее играл в НХЛ. Он провел в лиге 491 матч. С 1998 по 2000 год он выступал за «Филадельфию».
В 2005 году Джонс стал аналитиком. В настоящее время он работает на TNT и NBC Sports Philadelphia.
А ГМ’ом нужно было Рёника взять. Вот это был бы 🔥🔥
В трио Бриер - Торторелла - Джонс смотрю с потерянным ранее, но вернувшимся сейчас оптимизмом насчет "Филли"!)