Кожевников о бронзе Латвии на ЧМ: «Раз в год и метла стреляет. Я не следил за этим междусобойчиком»

Александр Кожевников назвал ЧМ по хоккею без сборной России неполноценным.

Сборная Канады выиграла золотые медали на ЧМ-2023. Команда обыграла Германию (5:2) в финале турнира. победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали.

Сборные России и пропустили чемпионат мира второй раз подряд.

«Я не следил за этим междусобойчиком. Без России и Беларуси это неполноценный чемпионат мира.

А по поводу бронзовых медалей сборной Латвии, то раз в год и метла стреляет», – заявил двукратный олимпийский чемпион .