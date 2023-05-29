Кожевников о бронзе Латвии на ЧМ: «Раз в год и метла стреляет. Я не следил за этим междусобойчиком»
Александр Кожевников назвал ЧМ по хоккею без сборной России неполноценным.
Сборная Канады выиграла золотые медали на ЧМ-2023. Команда обыграла Германию (5:2) в финале турнира. Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали.
Сборные России и Беларуси пропустили чемпионат мира второй раз подряд.
«Я не следил за этим междусобойчиком. Без России и Беларуси это неполноценный чемпионат мира.
А по поводу бронзовых медалей сборной Латвии, то раз в год и метла стреляет», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
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