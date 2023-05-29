Кожевников о бронзе Латвии на ЧМ: «Раз в год и метла стреляет. Я не следил за этим междусобойчиком»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников назвал ЧМ по хоккею без сборной России неполноценным.

Сборная Канады выиграла золотые медали на ЧМ-2023. Команда обыграла Германию (5:2) в финале турнира. Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали.

Сборные России и Беларуси пропустили чемпионат мира второй раз подряд.

«Я не следил за этим междусобойчиком. Без России и Беларуси это неполноценный чемпионат мира.

А по поводу бронзовых медалей сборной Латвии, то раз в год и метла стреляет», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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5 комментариев

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Demedieu
Раз в год и Кожевников трезвый
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music35930
Супер. :) но теперь видна реальная ценность бронзы сборной России на предыдущих ЧМ по хоккею. 👌🏼
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Амфитрион
Не следил, но пару сотен комментариев выдам. Уровень аналитики - бог. Причем Дионис, скорее всего.
+3
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psycho
конечно не следил, ведь "Россия 25" не играла
+2
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продавец-пипец
Ответ music35930
Супер. :) но теперь видна реальная ценность бронзы сборной России на предыдущих ЧМ по хоккею. 👌🏼
А этому Болл ванну и невдомёк!!!!🤡
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