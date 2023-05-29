«Ак Барс» обменяет Панюкова в «Авангард» на денежную компенсацию («Бизнес Online»)
«Ак Барс» обменяет нападающего Кирилла Панюкова в «Авангард».
Как сообщает «Бизнес Online», взамен казанский клуб получит денежную компенсацию.
30 апреля у игрока закончился срок действия контракта с клубом. 3 мая «Ак Барс» сделал квалификационное предложение Панюкову, получив приоритетное право на заключение нового контракта с игроком.
В минувшем сезоне Панюков провел 44 игры в регулярном чемпионате и набрал 11 (6+5) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 24 матча, отметившись 4 (3+1) очками.
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