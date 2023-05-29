«Ак Барс» обменяет Панюкова в «Авангард» на денежную компенсацию («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Авангард возможные переходы КХЛ Кирилл Панюков Хоккей

«Ак Барс» обменяет нападающего Кирилла Панюкова в «Авангард».

Как сообщает «Бизнес Online», взамен казанский клуб получит денежную компенсацию.  

30 апреля у игрока закончился срок действия контракта с клубом. 3 мая «Ак Барс» сделал квалификационное предложение Панюкову, получив приоритетное право на заключение нового контракта с игроком.

В минувшем сезоне Панюков провел 44 игры в регулярном чемпионате и набрал 11 (6+5) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 24 матча, отметившись 4 (3+1) очками.

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9 комментариев

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DAI1980
Как болельщик Ак Барса скажу, что Панюков неплох. Да, не пошло у него в Ак Барсе,, но как игрок он неплох. Характерный, может забить в тяжёлый момент.
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Tina
Неплохой же нападающий, но не очень шло у него у нас, возможно там он раскроется по новому, что ж удачи ему.
+7
0
+7
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Владимир Дьяченко
Будем рабоче крестьянской командой с создающим одним звеном)))
+5
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Andrei Liubov
Кирилл спасибо за пару сезонов в Ак-барсе! Удачи тебе !
+3
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ilya1809
Ответ DAI1980
Как болельщик Ак Барса скажу, что Панюков неплох. Да, не пошло у него в Ак Барсе,, но как игрок он неплох. Характерный, может забить в тяжёлый момент.
Да нормально у него пошло в АБ, плюс минус так же как и в Барысе, просто айстайма меньше. Вы делаете вывод о каком то другом Панюкове в результате нескольких матчей в плейофф.Таких "несколько хороших матчей" много у кого бывают.Хороший парень работящий, мобильный, для третьего звена самое то
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srs
Блестящий игрок ротации. У Петрова вот с большим игровым временем, топ-6 и большинства на 8 очков больше набежало. И в плей-офф на целых три очка больше набрал. Стоит ли про цена-качество говорить, это ведь не про Кахаэль. Тот кто с мэром и генменом шайбу гоняет тот и нужнее
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Seraf
Ответ Владимир Дьяченко
Будем рабоче крестьянской командой с создающим одним звеном)))
Пока все к этому и идет...
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