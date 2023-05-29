Фридман о новом тренере «Рейнджерс»: «Многие начинают склоняться к кандидатуре Лавиолетта»

Теги Рейнджерс Питер Лавиолетт НХЛ Эллиотт Фридман Хоккей

Питер Лавиолетт может возглавить «Рейнджерс».

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Я думаю, что многие люди начинают склоняться к кандидатуре Питера Лавиолетта.

Я полагаю, если это будет Лавиолетт, то мы узнаем об этом на следующей неделе», – сказал Фридман. 

Напомним, команда из Нью-Йорка отправила Жерара Галлана в отставку с поста главного тренера после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» (3-4 в серии).

58-летний Лавиолетт покинул пост главного тренера «Вашингтона» после невыхода клуба в плей-офф в этом сезоне.

Бэбкок и Лавиолетт провели переговоры с «Рейнджерс» о должности главного тренера

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8 комментариев

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Евгений - 79
Есть очень крутой финский тренер, который просмотрел много матчей. Рекомендую его рассмотреть. Придёт со своей системой.
+8
-1
+7
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curdboy
Ответ Евгений - 79
Есть очень крутой финский тренер, который просмотрел много матчей. Рекомендую его рассмотреть. Придёт со своей системой.
и Артемия хорошо знает))
+3
0
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Вадим Сидоров
Неплохой вариант.
+1
0
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Pronger
Ответ Евгений - 79
Есть очень крутой финский тренер, который просмотрел много матчей. Рекомендую его рассмотреть. Придёт со своей системой.
Как приплести Йозе к любой новости в хоккейной ветке
Это чисто ради плюсиков?
+4
-3
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Vlad_p777
Ответ Сергей Гуртовой
Я бы назначил Сергея Федорова.
Слава богу что ты не Друри или Долан🙏
+1
0
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Конифеев
Тогда будут фиолетоворубашечниками.
0
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Сергей Гуртовой
Я бы назначил Сергея Федорова.
0
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ottomann
Кенневиля надо брать.
Стаким составом Рэнджеры могут далеко попробовать зайти
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