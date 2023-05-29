Фридман о новом тренере «Рейнджерс»: «Многие начинают склоняться к кандидатуре Лавиолетта»
Питер Лавиолетт может возглавить «Рейнджерс».
Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
«Я думаю, что многие люди начинают склоняться к кандидатуре Питера Лавиолетта.
Я полагаю, если это будет Лавиолетт, то мы узнаем об этом на следующей неделе», – сказал Фридман.
Напомним, команда из Нью-Йорка отправила Жерара Галлана в отставку с поста главного тренера после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» (3-4 в серии).
58-летний Лавиолетт покинул пост главного тренера «Вашингтона» после невыхода клуба в плей-офф в этом сезоне.
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