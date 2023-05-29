Фридман о новом тренере «Рейнджерс»: «Многие начинают склоняться к кандидатуре Лавиолетта»

Питер Лавиолетт может возглавить «Рейнджерс».

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Я думаю, что многие люди начинают склоняться к кандидатуре .

Я полагаю, если это будет Лавиолетт, то мы узнаем об этом на следующей неделе», – сказал Фридман.

Напомним, команда из Нью-Йорка отправила Жерара Галлана в отставку с поста главного тренера после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» (3-4 в серии).

58-летний Лавиолетт покинул пост главного тренера «Вашингтона» после невыхода клуба в плей-офф в этом сезоне.

Бэбкок и Лавиолетт провели переговоры с «Рейнджерс» о должности главного тренера