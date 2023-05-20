Бэбкок и Лавиолетт провели переговоры с «Рейнджерс» о должности главного тренера

Питер Лавиолетт и Майк Бэбкок могут возглавить «Рейнджерс».

Оба специалиста на этой неделе встречались с руководителями нью-йорского клуба и провели с ними переговоры.

считается одним из основных претендентов этот пост, но, как сообщается, в офисе « » есть и сторонники кандидатуры .

Напомним, команда из Нью-Йорка отправила Жерара Галлана в отставку с поста главного тренера после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» (3-4 в серии).

Бэбкок не работал в после увольнения из «Торонто» в 2019 году.

Обладатель Кубка Стэнли с «Детройтом»-2008 и победитель двух Олимпиад со сборной Канады пропустил cезон-2022/23 и говорил, что планирует завершить карьеру. В сезоне-2021/22 он возглавлял команду университета Саскачевана.

58-летний Лавиолетт покинул пост главного тренера «Вашингтона» после невыхода клуба в плей-офф в этом сезоне.