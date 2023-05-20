Бэбкок и Лавиолетт провели переговоры с «Рейнджерс» о должности главного тренера

Теги Рейнджерс Торонто Вашингтон Питер Лавиолетт Майк Бэбкок НХЛ Хоккей

Питер Лавиолетт и Майк Бэбкок могут возглавить «Рейнджерс».

Оба специалиста на этой неделе встречались с руководителями нью-йорского клуба и провели с ними переговоры.

Питер Лавиолетт считается одним из основных претендентов этот пост, но, как сообщается, в офисе «Рейнджерс» есть и сторонники кандидатуры Майка Бэбкока.

Напомним, команда из Нью-Йорка отправила Жерара Галлана в отставку с поста главного тренера после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» (3-4 в серии).

Бэбкок не работал в НХЛ после увольнения из «Торонто» в 2019 году.

Обладатель Кубка Стэнли с «Детройтом»-2008 и победитель двух Олимпиад со сборной Канады пропустил cезон-2022/23 и говорил, что планирует завершить карьеру. В сезоне-2021/22 он возглавлял команду университета Саскачевана.

58-летний Лавиолетт покинул пост главного тренера «Вашингтона» после невыхода клуба в плей-офф в этом сезоне.

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13 комментариев

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Cbj Fan
Надеюсь, что Бэбкок подпишет с Рейнджерс, тогда будет уверенность, что не с нами.
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Don_Krebs
Так себе оба. Бэбкок вообще непонятно, что сейчас собой представляет. А Лавиолетта мы видели в в кэпс, не впечатлил. Ну, и вряд ли они оба жестче, чем Галлан.
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Ответ hhlg
Если Лавс, то Лафренье, Какко и Хитилу нужно первым же рейсом уезжать из Нью-Йорка ;)
Если Бэбс, то схема та же :)
Да и Панарин будет игры со скамейки смотреть. Зиба, Крайдер будут по 25 минут играть. Труба по 30 будет.
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Максим Макеев
эту команду не исправить🙃
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Jeff Lebowski
Ответ hhlg
Если Лавс, то Лафренье, Какко и Хитилу нужно первым же рейсом уезжать из Нью-Йорка ;)
Ничего, поиграют лет 10 в фарме, поднаберут мышечной массы и опыта и вернутся.
+3
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hhlg
Ответ Don_Krebs
Так себе оба. Бэбкок вообще непонятно, что сейчас собой представляет. А Лавиолетта мы видели в в кэпс, не впечатлил. Ну, и вряд ли они оба жестче, чем Галлан.
А нужно чтобы были жёстче? ;)
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Matador
Бэбкок по стилю бы подошёл. Но как человек он Г, да и непонятно в какой сейчас форме
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ToniKroos1999
Назначайте Бэбкока🙏🏻
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Хаскерс
Лавиолетт??? Хотя для Рейнджерс или Торонто самое оно. Не в кубках счастье, а в хайпе.
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The next One
Опять рельсовый тренеры, Панарин и Кейн опять не раскроют свой потенциал.
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hhlg
Ответ Jeff Lebowski
Ничего, поиграют лет 10 в фарме, поднаберут мышечной массы и опыта и вернутся.
Это точно! ;)
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Jeff Lebowski
Ответ hhlg
А нужно чтобы были жёстче? ;)
Да, чтоб совсем деревянные.
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