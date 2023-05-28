Один из фаворитов драфта НХЛ Фантилли выиграл ЧМ и МЧМ в 2023 году

Теги Сборная Канады по хоккею НХЛ молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира драфт НХЛ ЧМ по хоккею Адам Фантилли Хоккей

Адам Фантилли стал чемпионом мира в составе сборной Канады.

Команда выиграла золотые медали на ЧМ по хоккею 2023, обыграв Германию (5:2) в финале турнира.

Фантилли провел 10 матчей на ЧМ-2023 и набрал 3 (1+2) очка.

В нынешнем сезоне он также выиграл золотые медали МЧМ-2023 вместе с молодежной сборной Канады, набрав 5 (2+3) баллов в 7 играх.

18-летний нападающий считается одним из фаворитов драфта НХЛ-2023.

Он был признан лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США. Форвард университета Мичигана стал лучшим бомбардиром NCAA, набрав 65 (30+35) баллов в 36 играх.

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7 комментариев

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Фёдор Кузнецов
И ни один турнир не провёл на топ уровне
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Нагрузки Сборной
Ответ Фёдор Кузнецов
И ни один турнир не провёл на топ уровне
Гола в ворота Латвии в полуфинале достаточно (по важности и исполнению), чтоб засчитать турнир себе в актив
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mc-manaman
топовый игрок
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5kywn5cddd
Новый Спецца растет
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Чеб711
шайбу он конечно зачетную забил, пожалуй самая красивая на этом чемпе
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Фёдор Кузнецов
Ответ Нагрузки Сборной
Гола в ворота Латвии в полуфинале достаточно (по важности и исполнению), чтоб засчитать турнир себе в актив
Гол не меняет того что он него на обоих турнирах ждали большего
+2
-2
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