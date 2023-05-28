Один из фаворитов драфта НХЛ Фантилли выиграл ЧМ и МЧМ в 2023 году

Адам Фантилли стал чемпионом мира в составе сборной Канады.

Команда выиграла золотые медали на ЧМ по хоккею 2023, обыграв Германию (5:2) в финале турнира.

провел 10 матчей на ЧМ-2023 и набрал 3 (1+2) очка.

В нынешнем сезоне он также выиграл золотые медали МЧМ-2023 вместе с молодежной сборной , набрав 5 (2+3) баллов в 7 играх.

18-летний нападающий считается одним из фаворитов драфта НХЛ-2023.

Он был признан лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США. Форвард университета Мичигана стал лучшим бомбардиром NCAA, набрав 65 (30+35) баллов в 36 играх.