Один из фаворитов драфта НХЛ Фантилли выиграл ЧМ и МЧМ в 2023 году
Адам Фантилли стал чемпионом мира в составе сборной Канады.
Команда выиграла золотые медали на ЧМ по хоккею 2023, обыграв Германию (5:2) в финале турнира.
Фантилли провел 10 матчей на ЧМ-2023 и набрал 3 (1+2) очка.
В нынешнем сезоне он также выиграл золотые медали МЧМ-2023 вместе с молодежной сборной Канады, набрав 5 (2+3) баллов в 7 играх.
18-летний нападающий считается одним из фаворитов драфта НХЛ-2023.
Он был признан лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США. Форвард университета Мичигана стал лучшим бомбардиром NCAA, набрав 65 (30+35) баллов в 36 играх.
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