Валиуллин о том, что «Ак Барс» чуть не пролетел мимо плей-офф: «Приглашение Знарка не было ошибкой. Чуть не считается. Мы вышли с первого места»

Теги Ак Барс Дмитрий Квартальнов Олег Знарок Марат Валиуллин Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Генеральный менеджер «Ак Барса» высказался о работе Олега Знарка в команде.

Казанский клуб назначил Знарка на пост главного тренера в июле 2022 года. Он покинул команду в декабре. 

– Вы говорили, что не считаете приглашение Знарка ошибкой. Как это? Вы же чуть мимо плей-офф не пролетели.

– Чуть не считается. Мы вышли с первого места. Если бы заняли четвертое-пятое, то можно было бы так говорить.

– Кто все-таки его пригласил?

– Мы все. Есть слово такое – команда. Мы и пригласили.

– Говорили, что есть какая-то сила в Казани, которая продавливала кандидатуру Знарка.

– Не было такого. Анализировали всех кандидатов. И среди них были не только Знарок или Квартальнов. С Димой так же до последнего разговаривали.

Он прекрасно понимал, что три года – это тоже определенный срок работы. С определенными составами. Пробовали и ротацию делать. В итоге не выполнили задачу, которую планировали.

– Стиль работы Знарка не походил для вас. Даже Квартальнов вписывался в систему.

– Еще раз повторюсь. Если бы за три года был бы определенный результат. Мы за три года... Пандемия была. Серебро взяли. Не было плей-офф. Вылетели в первом раунде и взяли бронзовые медали. Это не то, к чему мы стремимся. И все это прекрасно понимали.

На ошибках учатся. Из-за этого я считаю, что приглашение Олега не было ошибкой.

– Правда, что вы выплатили ему все по контракту, несмотря на увольнение?

– Да.

– У вас с этим все четко?

– У нас всегда так. Бывают определенные нюансы. Где-то что-то не получилось, но мы всегда со своей стороны, стороны клуба и нашего спонсора «Татнефти» все выполняем, что планируем, – сказал Марат Валиуллин.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
личные рекорды это не хоккей
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
чей он родственник?
просрать столько денег и остаться на должности, ему билеты только на входе проверять или лед заливать, хотя там тоже уметь надо, или он просто Зиц председатель?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Пасечник
Это же интервью Шевченко 5ти дневной давности...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshal .masha
Ответ личные рекорды это не хоккей
чей он родственник? просрать столько денег и остаться на должности, ему билеты только на входе проверять или лед заливать, хотя там тоже уметь надо, или он просто Зиц председатель?
Жена у власти, Талия Минуллина - глава агентства инвестиционного развития Татарстана
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
личные рекорды это не хоккей
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ marshal .masha
Жена у власти, Талия Минуллина - глава агентства инвестиционного развития Татарстана
тогда вопросов нет ,взяли виноватым быть если что
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий