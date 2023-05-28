Валиуллин о том, что «Ак Барс» чуть не пролетел мимо плей-офф: «Приглашение Знарка не было ошибкой. Чуть не считается. Мы вышли с первого места»

Генеральный менеджер «Ак Барса» высказался о работе Олега Знарка в команде.

Казанский клуб назначил Знарка на пост главного тренера в июле 2022 года. Он покинул команду в декабре.

– Вы говорили, что не считаете приглашение Знарка ошибкой. Как это? Вы же чуть мимо плей-офф не пролетели.

– Чуть не считается. Мы вышли с первого места. Если бы заняли четвертое-пятое, то можно было бы так говорить.

– Кто все-таки его пригласил?

– Мы все. Есть слово такое – команда. Мы и пригласили.

– Говорили, что есть какая-то сила в Казани, которая продавливала кандидатуру Знарка.

– Не было такого. Анализировали всех кандидатов. И среди них были не только Знарок или Квартальнов. С Димой так же до последнего разговаривали.

Он прекрасно понимал, что три года – это тоже определенный срок работы. С определенными составами. Пробовали и ротацию делать. В итоге не выполнили задачу, которую планировали.

– Стиль работы Знарка не походил для вас. Даже Квартальнов вписывался в систему.

– Еще раз повторюсь. Если бы за три года был бы определенный результат. Мы за три года... Пандемия была. Серебро взяли. Не было плей-офф. Вылетели в первом раунде и взяли бронзовые медали. Это не то, к чему мы стремимся. И все это прекрасно понимали.

На ошибках учатся. Из-за этого я считаю, что приглашение Олега не было ошибкой.

– Правда, что вы выплатили ему все по контракту, несмотря на увольнение?

– Да.

– У вас с этим все четко?

– У нас всегда так. Бывают определенные нюансы. Где-то что-то не получилось, но мы всегда со своей стороны, стороны клуба и нашего спонсора «Татнефти» все выполняем, что планируем, – сказал Марат Валиуллин.