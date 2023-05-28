Панин пробежал 21,1 км на «Казанском марафоне»: «Хотелось какую-то медальку в этом сезоне взять. Удалось уложиться в час 50 минут»

Григорий Панин пробежал дистанцию 21,1 км на «Казанском марафоне».

Защитник « » рассказал, почему решил пробежать полумарафон.

«Хотелось какую-то медальку в этом сезоне взять, поэтому решил в марафоне участвовать. Я живу в Казани, так что решил зарегистрироваться и сегодня пробежать. Это первый раз, когда я бегу в Казани, но в целом у меня был опыт таких стартов: в Уфе бегал, в Америке бегал.

Здесь все на высшем уровне: и медзона, и зона питания и питья, и работа персонала на всей дистанции, и активности.

Что касается дистанции, отличные ощущения, но после 16 километра я уже боролся сам с собой. Следил за пульсом и временем.

Удалось уложиться в час 50 минут – считаю, что это неплохо. Я тренировался к старту, но моя подготовка была больше к хоккею», – сказал капитан «Салавата Юлаева» .

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ-2023 «Салават» уступил «Адмиралу» со счетом 2-4 в первом раунде.