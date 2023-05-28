Кэссиди о поражении «Вегаса»: «Мы совершили 24 потери. Не уверен, что можно было бы обыграть «Аризону» с таким количеством потерь»
Тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди назвал причины поражения от «Далласа».
«Голден Найтс» проиграли «Старс» (2:4) в пятом матче финала Западной конференции. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Вегаса».
Брюс Кэссиди обратил внимание на количество потерь, которые допустили игроки «Вегаса».
«Мы совершили 24 потери. Не уверен, что можно было бы в январе обыграть «Аризону» с 24 потерями.
Не пытаюсь проявить неуважение к «Аризоне». Но так играть неправильно», – сказал главный тренер.
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