Буре о плей-офф КХЛ: «Давно не видел такого ажиотажа, особенно вокруг финала. Очень приятно, что ЦСКА так всколыхнул страну»

Павел Буре отметил ажиотаж в плей-офф КХЛ и сказал, что ЦСКА всколыхнул всю Россию.

Московский клуб выиграл , обыграв в финале « » (4-3).

– 30 мая в Москве пройдет торжественный вечер в честь ЦСКА, который завоевал Кубок Гагарина. Что вы скажете болельщикам армейцев?

– Выиграть чемпионскую чашу в совсем непросто. Я изнутри знаю, как играли ребята - и с травмами, и превозмогая себя из-за физической боли. Это была настоящая мужская борьба. И посмотрите, парни за два сезона выиграли все пять седьмых матчей серий! Это говорит о том, что у хоккеистов ЦСКА есть сильный дух.

Вообще я давно не видел такого ажиотажа вокруг плей-офф КХЛ и особенно финала. Куда я ни приходил, все вокруг говорили о хоккее: «Как там ЦСКА выступает? Какие шансы против «Ак Барса»? Что по матчу думаете?»

Даже далекие от хоккея люди меняли свои планы, откладывали важные дела, чтобы посмотреть игры по телевизору или попасть на арену. Это был очень большой праздник хоккея. Мне это очень приятно было видеть как армейцу, который пришел в клуб в шесть лет.

А теперь я вхожу в наблюдательный совет ЦСКА. Мне это очень приятно видеть, что наша команда так всколыхнула страну. И я горжусь тем, что имею отношение к , – сказал бывший форвард сборной России.