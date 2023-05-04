Есмантович о Кубке Гагарина на столетие ЦСКА: «Третьяк говорил: «Игорь, представляешь, если бы мы не выиграли? Ты представляешь?!»

Теги Ак Барс ЦСКА Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина Игорь Есмантович Хоккей

Игорь Есмантович передал детали разговора с Владиславом Третьяком после выигрыша Кубка Гагарина.

ЦСКА победил «Ак Барс» (3:2 в седьмом матче, 4-3 в серии) в финале и выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.

– Нынешнее чемпионство очень важно еще и потому, что пришлось практически день в день к столетнему юбилею Центрального спортивного клуба Армии. Вы думали о том, чтобы преподнести подарок всему спортивному обществу ЦСКА?

– Садились в самолет – после победы, после победы – с Владиславом Алексанычем Третьяком.

И у нас такой диалог там был, он говорит: «Игорь, представляешь, если бы мы не выиграли сегодня? Ты представляешь?!».

Я говорю: «Я не представляю, если б мы сегодня не выиграли, я не представляю!».

Вот здесь вот как раз, вот здесь вот, не в хоккейном давлении, а в давлении ответственности перед болельщиками ЦСКА всей страны – оно было высочайшее.

И пытались его как-то спрятать. Я очень надеюсь, что ребята – молодцы – с этим справились. Но если бы не выиграли, это было бы очень плохо, очень плохо, я вам скажу.

Поэтому мы очень рады, что мы выиграли и смогли в этот праздник наш родной – сто лет – подарить болельщикам нашу победу, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Превосходство ЦСКА – не только в деньгах. Просто их конкуренты совершают слишком много ошибок

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7 комментариев

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татарин Казанский
Да тут все похоже и представили. Поэтому и выиграли.
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jonnysilverhand01
Даже не представляю, чтобы с вами сечин сделал, наверное отправил бы на контракт служить, как он любит !
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Костя Кот
третьяк говорил: представляешь, что с тобой будет, если не выиграешь?
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RVC
Ответ TATNEFT
Вот тут автор напрямую здал слив седьмой игры АК Барса ЦСКА,,😂😂😂 это реально.
да ладно уж бред нести. Как ты себе представляешь, что игроки Ак Барса весь плей-офф выгрызали победы, дободались в финале до 7 игры, и в самый ответственный момент решили сдать. Разве что если Ак Барсу самому пообещали в обратку Кубок в новом сезоне, но это тоже бред))
Иногда совпадение - это просто совпадение
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Ghost Ghost
только чинуша такое сказать может, как в Легенде 17 - "уже не в сухую!!"
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Dr. J 24
Да уж... представил Есмантовича под Бахмутом.
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