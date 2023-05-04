Есмантович о Кубке Гагарина на столетие ЦСКА: «Третьяк говорил: «Игорь, представляешь, если бы мы не выиграли? Ты представляешь?!»

Игорь Есмантович передал детали разговора с Владиславом Третьяком после выигрыша Кубка Гагарина.

победил «Ак Барс» (3:2 в седьмом матче, 4-3 в серии) в финале и выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.

– Нынешнее чемпионство очень важно еще и потому, что пришлось практически день в день к столетнему юбилею Центрального спортивного клуба Армии. Вы думали о том, чтобы преподнести подарок всему спортивному обществу ЦСКА?

– Садились в самолет – после победы, после победы – с Владиславом Алексанычем Третьяком.

И у нас такой диалог там был, он говорит: «Игорь, представляешь, если бы мы не выиграли сегодня? Ты представляешь?!».

Я говорю: «Я не представляю, если б мы сегодня не выиграли, я не представляю!».

Вот здесь вот как раз, вот здесь вот, не в хоккейном давлении, а в давлении ответственности перед болельщиками ЦСКА всей страны – оно было высочайшее.

И пытались его как-то спрятать. Я очень надеюсь, что ребята – молодцы – с этим справились. Но если бы не выиграли, это было бы очень плохо, очень плохо, я вам скажу.

Поэтому мы очень рады, что мы выиграли и смогли в этот праздник наш родной – сто лет – подарить болельщикам нашу победу, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Превосходство ЦСКА – не только в деньгах. Просто их конкуренты совершают слишком много ошибок