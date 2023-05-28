Буре об отстранении России: «Никаких изменений не будет как минимум до весны 2024 года. Следующий сезон мы пропускаем»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею молодежный чемпионат мира Павел Буре ЧМ по хоккею Матч ТВ ЧМ по хоккею юниорский Люк Тардиф Хоккей

Павел Буре заявил, что новости из ИИХФ о возвращении России будут не раньше весны 2024-го.

Сборные России и Беларуси были отстранены от турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. 

– В пятницу в Финляндии прошел конгресс Международной федерации хоккея. Вы как специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ скажите – куда ветер дует?

– Я работал на этом конгрессе онлайн. Ну как куда ветер дует? Есть информация, что Россия не будет участвовать в следующем чемпионате мира, который пройдет в 2024 году. А на следующем конгрессе через сезон это решение будут снова пересматривать.

Президент ИИХФ Люк Тардиф сказал, что хоккей должен быть вне политики. Но не всегда это получается. Будем работать дальше.

Но никаких изменений не будет как минимум до весны 2024 года. То есть сезон-2023/24 мы пропускаем. И нужно ждать майский конгресс ИИХФ, который пройдет в 2024 году, – сказал Буре

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8 комментариев

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Ryan T.
Думаю и в более широком смысле весной 2024 года в России ничего не изменится.
Генсек пойдет на новый срок.
+12
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Иван Иванов
Зачем вам с недружественными странами учавствовать?
Я за выход из ИИФХ голосую.
+4
0
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Костя Кот
Ответ Ryan T.
Думаю и в более широком смысле весной 2024 года в России ничего не изменится. Генсек пойдет на новый срок.
лучше не будет
+5
-1
+4
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Ну что теперь поделать,жизнь продолжается.
+3
-2
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Кеша
Я не пессимист , но думаю лет пять эти уроды в ИИХФ будут нас травить и гадить.
+1
0
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Demitsuri
Ответ Ryan T.
Думаю и в более широком смысле весной 2024 года в России ничего не изменится. Генсек пойдет на новый срок.
Так спорт же вне политики, так вон сам Люк Тардиф заявил. Что, основным критерием участия в спортивном состязании является отсутствие генсека на посту?
0
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