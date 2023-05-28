Буре об отстранении России: «Никаких изменений не будет как минимум до весны 2024 года. Следующий сезон мы пропускаем»

Павел Буре заявил, что новости из ИИХФ о возвращении России будут не раньше весны 2024-го.

Сборные России и Беларуси были отстранены от турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года.

– В пятницу в Финляндии прошел конгресс Международной федерации хоккея. Вы как специальный представитель по международным делам, член совета ИИХФ скажите – куда ветер дует?

– Я работал на этом конгрессе онлайн. Ну как куда ветер дует? Есть информация, что Россия не будет участвовать в следующем чемпионате мира, который пройдет в 2024 году. А на следующем конгрессе через сезон это решение будут снова пересматривать.

Президент ИИХФ Люк Тардиф сказал, что хоккей должен быть вне политики. Но не всегда это получается. Будем работать дальше.

Но никаких изменений не будет как минимум до весны 2024 года. То есть сезон-2023/24 мы пропускаем. И нужно ждать майский конгресс ИИХФ, который пройдет в 2024 году, – сказал .