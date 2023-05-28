Окпосо о новом контракте с «Баффало»: «Есть незавершенное дело. Если смотреть на этот плей-офф, то мы не так уж далеки от вершины»

Капитан «Баффало» Кайл Окпосо высказался о подписании контракта с клубом.

35-летний нападающий подписал с «Сэйбрс» новое соглашение на год и 2,5 миллиона долларов.

Клуб не выходит в плей-офф с 2011 года. Эта серия является антирекордной в .

В этом сезоне «Баффало» набрал 91 очко в 82 играх – лучший результат с сезона-2010/11.

«Есть незавершенное дело. Если смотреть на текущий плей-офф, то совершенно очевидно, что мы не так уж далеки от достижения вершины.

Мы не можем бояться высоких ожиданий от команды. В следующем сезоне они будут. Мы не можем убежать от этого. Должны поставить перед собой цель и становиться лучше день за днем.

Время пришло, наше окно возможностей открывается, и мы должны быть к этому готовы. Все должны стать лучше, начиная с меня», – сказал .