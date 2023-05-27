Дебур о возможном камбэке «Далласа» с 0-3: «У нас нет выбора, кроме как верить. Такое бывает, почему бы нам не повторить?»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Питер Дебур Вегас Хоккей

Питер Дебур верит в то, что «Даллас» может выиграть серию с «Вегасом» после 0-3.

«Старс» выиграли четвертый матч финала Запада у «Голден Найтс» (3:2 ОТ), размочив счет в серии (1-3). 

В истории НХЛ было всего 4 случая, когда команда побеждала в серии, отыгравшись с 0-3.

В 1942 году «Торонто» выиграл у «Детройта» в финале, в 1975 году «Айлендерс» прошли «Питтсбург» в четвертьфинале.

Еще 2 случая произошли в XXI веке – в 2010 году «Филадельфия» справилась с «Бостоном» во втором раунде, а в 2014 году «Лос-Анджелес» превзошел «Сан-Хосе» в первом раунде. 

«У нас нет выбора, кроме как верить в это, верно? Мы в такой ситуации сейчас. Я верю.

Всегда может найтись команда, которая оказывается в таком положении и выбирается из него. Такое происходит не постоянно, но бывает. Почему бы нам не повторить?» – сказал Дебур

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