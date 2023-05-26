Маршессо о 2:3 с «Далласом»: «Они действовали более отчаянно и больше хотели выиграть»

Джонатан Маршессо считает, что «Даллас» больше хотел победить в 4-м матче серии.

«Старс» обыграли « » (3:2 ОТ) в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (1-3).

«Они хорошо сыграли в обороне. Я думаю, что сегодня они были лучше нас. Мы пытаемся играть правильно, но сегодня они действовали более отчаянно.

В плей-офф речь идет не о схемах, а о том, кто больше хочет выиграть. Сегодня они хотели этого больше, чем мы», – сказал форвард «Голден Найтс».