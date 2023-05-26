Леонид Вайсфельд: «Худобину уже 37 лет, не уверен, что он станет звездой в КХЛ. Это кот в мешке»

Теги Лада Чикаго Антон Худобин Леонид Вайсфельд КХЛ Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о возможном переходе вратаря Антона Худобина в «Ладу».

– В этом сезоне в КХЛ возвращается «Лада». Как вы думаете, команда из Тольятти поборется за плей-офф?

– Конечно, будет бороться, вопрос – попадет ли. Мы не знаем, какой состав у команды будет к сентябрю.

Антон Худобин, если перейдет в «Ладу», будет главной звездой команды?

– На бумаге – да, на льду – не знаю. Худобину уже 37 лет, и я не уверен, что он станет звездой в лиге.

Есть вопросы и по его здоровью, так что на сегодняшний день это кот в мешке, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.

Вратарь по ходу текущего сезона НХЛ был обменян в «Чикаго» из «Далласа». Худобин за «Блэкхокс» провел один матч, пропустив шесть шайб.

Агент Худобина заявил о переговорах с «Ладой»

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3 комментария

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oberkorn
На громкое имя клюнет ромашка.
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ermol@y
Ответ 4k7shv9zrw
Офигеть уже 37.. посмотрел стату, он никогда первым номером то не был…
Один сезон в звездах половину игр сыграл и был основным, ещё по 2 сезона там же и в Каролине 2 сезона почти половину отыграл. Он хоть и был бэкапом в карьере, но таких вратарей в лиге единицы, кто готов быть на вторых ролях и в нужный момент помогать команде. Последний финал звёзд говорит о многом, в части его мастерства. Кошечкин почти до 40 поиграл и тащил в КХЛ. Естественно в Ладе он будет много пускать, вопрос только в том, что будет ли его вина и насколько он может подтащить команду
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