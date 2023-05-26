Леонид Вайсфельд: «Худобину уже 37 лет, не уверен, что он станет звездой в КХЛ. Это кот в мешке»
Леонид Вайсфельд высказался о возможном переходе вратаря Антона Худобина в «Ладу».
– В этом сезоне в КХЛ возвращается «Лада». Как вы думаете, команда из Тольятти поборется за плей-офф?
– Конечно, будет бороться, вопрос – попадет ли. Мы не знаем, какой состав у команды будет к сентябрю.
– Антон Худобин, если перейдет в «Ладу», будет главной звездой команды?
– На бумаге – да, на льду – не знаю. Худобину уже 37 лет, и я не уверен, что он станет звездой в лиге.
Есть вопросы и по его здоровью, так что на сегодняшний день это кот в мешке, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.
Вратарь по ходу текущего сезона НХЛ был обменян в «Чикаго» из «Далласа». Худобин за «Блэкхокс» провел один матч, пропустив шесть шайб.
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