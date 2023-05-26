Леонид Вайсфельд: «Худобину уже 37 лет, не уверен, что он станет звездой в КХЛ. Это кот в мешке»

Леонид Вайсфельд высказался о возможном переходе вратаря Антона Худобина в «Ладу».

– В этом сезоне в КХЛ возвращается « ». Как вы думаете, команда из Тольятти поборется за плей-офф?

– Конечно, будет бороться, вопрос – попадет ли. Мы не знаем, какой состав у команды будет к сентябрю.

– , если перейдет в «Ладу», будет главной звездой команды?

– На бумаге – да, на льду – не знаю. Худобину уже 37 лет, и я не уверен, что он станет звездой в лиге.

Есть вопросы и по его здоровью, так что на сегодняшний день это кот в мешке, – сказал бывший генменеджер клубов .

Вратарь по ходу текущего сезона НХЛ был обменян в « » из «Далласа». Худобин за «Блэкхокс» провел один матч, пропустив шесть шайб.

Агент Худобина заявил о переговорах с «Ладой»