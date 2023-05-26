Расходы ИИХФ вырастут до 49,2 млн долларов в сезоне-2023/24

Расходы ИИХФ увеличатся на 3,8 млн долларов в сезоне-2023/24.

В отчете Международной федерации хоккея говорится, что расходы в следующем сезоне составят 49,2 млн долларов, что на 3,8 млн долларов больше, чем в нынешнем, сообщает ТАСС.

Поступления в бюджет составят 43 млн долларов, в текущем сезоне они были равны 38 млн долларов.

Наибольший доход организации связан с маркетинговыми контрактами, благодаря которым в следующем году она заработает 32,5 млн долларов. В прошлом году доход составил 31,3 млн долларов.

Наибольшей статьей расходов остается программа чемпионатов мира – 25 млн долларов.