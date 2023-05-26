Расходы ИИХФ вырастут до 49,2 млн долларов в сезоне-2023/24

Теги ИИХФ ЧМ по хоккею ТАСС деньги Хоккей

Расходы ИИХФ увеличатся на 3,8 млн долларов в сезоне-2023/24.

В отчете Международной федерации хоккея говорится, что расходы в следующем сезоне составят 49,2 млн долларов, что на 3,8 млн долларов больше, чем в нынешнем, сообщает ТАСС.

Поступления в бюджет составят 43 млн долларов, в текущем сезоне они были равны 38 млн долларов.

Наибольший доход организации связан с маркетинговыми контрактами, благодаря которым в следующем году она заработает 32,5 млн долларов. В прошлом году доход составил 31,3 млн долларов.

Наибольшей статьей расходов остается программа чемпионатов мира – 25 млн долларов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий