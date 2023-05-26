Кулда об успехе Латвии на ЧМ: «Очень рад за пацанов, вся страна смотрит матчи. Круто, молодцы. Пора бы и с Канадой за медали побороться»

Теги Сборная Латвии по хоккею Артур Кулда ЧМ по хоккею Хоккей

Артур Кулда высказался об успешном выступлении сборной Латвии на ЧМ по хоккею.

Латвийцы впервые в истории турнира вышли в полуфинал, обыграв Швецию (3:1) в 1/4 финала. В матче за выход в финал команда под руководством Харийса Витолиньша сыграет с Канадой. 

«Домашний чемпионат, собрался очень хороший состав. Пацаны тоже говорили, что был сложный тренировочный лагерь, серьезно готовились, большой упор был на физику. Приятно видеть, что все это дает плоды, команда может все три периода четко играть, не выпадать, и делать правильные вещи. Я очень рад за пацанов, за тренерский штаб, вся страна смотрит матчи, поэтому круто, молодцы.

Конечно, выйти в полуфинал первый раз в истории – это большое достижение. Но турнир продолжается, дальше все может быть! Логично, что раз Латвия в полуфинале, то пора бы и с канадцами за медали побороться. Смотря игры против чехов, шведов и швейцарцев, стоит сказать, что можно добиться большего.

Кого-то отдельно, наверное, сложно выделить, потому что прежде всего сборная сильна командой. Выделяются вратарь Шилов, вся бригада меньшинства, они шикарно играют, много бросков блокируют. Ребята – большие молодцы, это одна из причин, почему команда так удачно играет», – сказал бывший защитник сборной Латвии

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3 комментария

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Ми Ша
Хорошо играют. До Канады конечно далековато, но если подфартит можно разочек и выиграть и хорошо бы на этом чемпионате
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крок 58
С Германией за бронзу реально бодануться
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Эдуард Шмидт
Швейцарцам пусть скажут спасибо. Те им можно сказать подарили путевку , затащив за яйца в плей офф
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