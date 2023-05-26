Сборные Финляндии, Канады, Швеции, США, Чехии, Швейцарии и Германии получили прямые путевки на Олимпиаду-2026

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7 сборных получили прямые путевки на Олимпиаду-2026 по рейтингу ИИХФ после ЧМ-2023.

Сборные Финляндии, Канады, Швеции, США, Чехии, Швейцарии и Германии получили прямые путевки на Олимпиаду-2026. 

Эти 7 команд присоединились к стране-хозяйке Италии, которая имеет гарантированное место на домашнем турнире. Игры будут проходить в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Согласно регламенту, прямые путевки на Олимпиаду достались 7 лучшим командам в рейтинге ИИХФ после ЧМ. Он формируется по результатам четырех последних чемпионатов мира и Олимпиады-2022.

Выход в полуфинал позволил сборной Германии опередить Словакию и занять 8-е место. Турнир еще не завершен, и в рейтинге возможны отдельные перестановки, но состав первой восьмерки уже не изменится.

Словаки все еще могут получить прямую путевку, так как входящая в топ-8 мирового рейтинга сборная России отстранена от участия в международных турнирах и ее участие в Олимпиаде-2026 под вопросом. 

Окончательное решение должно быть принято в марте следующего года. 

При этом если сборная Латвии выиграет ЧМ, то оттеснит словаков на 10-е место и сама будет ожидать решения ИИХФ по России. 

В 2018 и 2022 олимпийские хоккейные турниры проходили без участия игроков НХЛ. Решение об их приезде в Италию пока не принято. 

7 комментариев

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ARoman91
Верим, что NHL доедет до Милана
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Белый офицер
Ответ Эдуард Шмидт
Кто знает , будет ли вообще хоккей в 2026 в мире. Западники уже обещают ядерное оружие в Салорейх поставлять. Там уже не до хоккея в мире будет.
Скабеева тебе еще и не такое расскажет. Главное не пропускай эфиры.
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Сергей Галынский
"Окончательное решение должно быть принято в марте следующего года. "
Ясно какое будет решение
Не видать нам ОИ
Если удасться Роману прокачать казахов,ток они могут доехать
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Эдуард Шмидт
Кто знает , будет ли вообще хоккей в 2026 в мире. Западники уже обещают ядерное оружие в Салорейх поставлять. Там уже не до хоккея в мире будет.
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Белый офицер
Представляю что будет если Латвия выиграет чм и квалифицируется на ОИ в результате дисквы России ))
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Эдуард Шмидт
Ответ Белый офицер
Скабеева тебе еще и не такое расскажет. Главное не пропускай эфиры.
Я ее никогда и не слушал.А Байден тебе , кстати, тоже многое говорит , здороваясь с воздухом
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