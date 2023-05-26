Сборные Финляндии, Канады, Швеции, США, Чехии, Швейцарии и Германии получили прямые путевки на Олимпиаду-2026. 

7 сборных получили прямые путевки на Олимпиаду-2026 по рейтингу ИИХФ после ЧМ-2023.

Сборные Финляндии, , , США, , и получили прямые путевки на Олимпиаду-2026.

Эти 7 команд присоединились к стране-хозяйке Италии, которая имеет гарантированное место на домашнем турнире. Игры будут проходить в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Согласно регламенту, прямые путевки на Олимпиаду достались 7 лучшим командам в рейтинге ИИХФ после ЧМ. Он формируется по результатам четырех последних чемпионатов мира и Олимпиады-2022.

Выход в полуфинал позволил сборной Германии опередить Словакию и занять 8-е место. Турнир еще не завершен, и в рейтинге возможны отдельные перестановки, но состав первой восьмерки уже не изменится.

Словаки все еще могут получить прямую путевку, так как входящая в топ-8 мирового рейтинга сборная России отстранена от участия в международных турнирах и ее участие в Олимпиаде-2026 под вопросом.

Окончательное решение должно быть принято в марте следующего года.

При этом если сборная Латвии выиграет ЧМ, то оттеснит словаков на 10-е место и сама будет ожидать решения ИИХФ по России.

В 2018 и 2022 олимпийские хоккейные турниры проходили без участия игроков НХЛ. Решение об их приезде в Италию пока не принято.