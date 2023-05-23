Владислав Третьяк: «Когда с канадцами разговариваем, они говорят: «Мы хотим только с вами в финалах играть»

Владислав Третьяк заявил о желании Канады играть против России.

«У нас в принципе контакт есть [с ], но он только онлайн.

[ИИХФ] не приглашает нас к себе, боится, что мы введем какой-то раскол, что какие-то члены федерации уйдут с конгресса.

Я не знаю, что они думают, но мы участвуем [в мероприятиях] только по видео. И [Павел] Буре у нас как член совета выступает только по видео.

Когда мы с канадцами разговариваем, они говорят: «Мы хотим только с вами в финалах играть», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия 24».

отстранена из участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ).