Владислав Третьяк: «Когда с канадцами разговариваем, они говорят: «Мы хотим только с вами в финалах играть»
Владислав Третьяк заявил о желании Канады играть против России.
«У нас в принципе контакт есть [с ИИХФ], но он только онлайн.
[ИИХФ] не приглашает нас к себе, боится, что мы введем какой-то раскол, что какие-то члены федерации уйдут с конгресса.
Я не знаю, что они думают, но мы участвуем [в мероприятиях] только по видео. И [Павел] Буре у нас как член совета выступает только по видео.
Когда мы с канадцами разговариваем, они говорят: «Мы хотим только с вами в финалах играть», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия 24».
Сборная России отстранена из участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ).
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