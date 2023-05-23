Владислав Третьяк: «Когда с канадцами разговариваем, они говорят: «Мы хотим только с вами в финалах играть»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Сборная Канады по хоккею ЧМ по хоккею ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк заявил о желании Канады играть против России.

«У нас в принципе контакт есть [с ИИХФ], но он только онлайн.

[ИИХФ] не приглашает нас к себе, боится, что мы введем какой-то раскол, что какие-то члены федерации уйдут с конгресса.

Я не знаю, что они думают, но мы участвуем [в мероприятиях] только по видео. И [Павел] Буре у нас как член совета выступает только по видео.

Когда мы с канадцами разговариваем, они говорят: «Мы хотим только с вами в финалах играть», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия 24».

Сборная России отстранена из участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ).

27 комментариев

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Nomer22
Но вы туда никогда не выходите-добавили канадцы
+89
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+85
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Bartez1986
он с теми же вымышленными канадцами разговаривает, что и Йозе?
+51
0
+51
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Dr. Heisenberg
Кто "мы"? С вами никто уже не разговаривает особо.
+43
-5
+38
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ASM'9
Сидя перед зеркалом общаются )
+17
0
+17
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Melnikov1968
"Когда мы с канадцами разговариваем, они говорят: «Мы хотим только с вами в финалах играть», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия 24»." (с) Можно узнать что это за канадцы, их фамилии, должности? Предположим звонит президент Федерации хоккея Канады и говорит Третьяку:" Мы в финалах хотим играть только с Россией". Чушь ведь откровенная.
+11
0
+11
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Виктор Тимошков
Просто финнам и американцам есть шанс проиграть, а у нас Ротенберг вместо тренера
+10
-1
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Даня Чебыкин
а ведь эти канадцы с ним всегда рядом, в одной комнате...
+7
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+7
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Костя Кот
конечно хотят, автоматом победа. хотя кто там с тобой разговаривает? )))
+5
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Tomas Nepotrebko
Наверное сами Кросби и Макдэвид по вечерам названивают Славику и откровенничают?
+4
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Кавабунга Шреддоголовый
А канадцы как у Йозе Марино? Вымышленные?
+4
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GoodZilla
Ну так - нас удобно нагибать)))
+5
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Алексей Курпас
Обезоруживает Влад своей природной скромностью!
+3
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TBFTT
Не удивительно. Удобный соперник, стабильные победы.
+3
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dosatuy
Тоже самое они говорят пендосам, шведам, финнам и чехам.
+3
0
+3
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Vadoniy
Повесили зеркало в штабе ФХР, а им сказали, что это онлайн встречи с ФХР что ли?
+3
0
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Inter_09
Типо по умолчанию у них будет золото…?
+2
0
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Айнур Билалов
так они выносят в одну калитку, вот и говорят
+4
-2
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NeAngel
Третьяку стоит всерьез задуматься над смыслом фразы: «Молчание - золото» или «Промолчишь за умного сойдешь».
+1
0
+1
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Aleksandr
Зенит сейчас тоже не прочь с одними ЦСКА и Спартаком играть, игра почти равная, но ты победитель почти гарантировано
+1
0
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Ivan Juniorovich
Конечно, потому что финнов они выиграть не могут)
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Толеген Султанбеков
И тут просыпаеться косой
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K0run
сначало прочитал:мы хотим играть только с вами и финами))
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TBFTT
Ответ ASM'9
Сидя перед зеркалом общаются )
🤣
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