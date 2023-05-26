Станислав Галимов о КХЛ: «Говорят, что уровень снизился – не считаю так. Команды подравнялись, от любой можно ждать сюрприз, каждая игра интересная»

Теги Авангард Станислав Галимов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Станислав Галимов высказался об уровне хоккея в КХЛ.

– Вы год не играли в КХЛ. Заметили какие-то изменения в лиге?

– Многие говорят, что уровень чемпионата снизился. Но я так не считаю. Просто стало меньше больших звезд и топовых легионеров.

Играть так же тяжело и интересно. Много молодых ребят заходят в лигу. Некоторых я даже не знал, а они уже на ведущих ролях в каких-то командах.

– Почувствовали, что чемпионат стал конкурентнее?

– Конечно. Команды подравнялись. От любой можно ждать сюрприза. Это большой плюс для лиги. Сейчас каждая игра интересная.

Сложно предугадать результаты. Не знаю, помог ли так потолок зарплат. Скорее это совокупность разных факторов, – сказал бывший вратарь «Авангарда».

1 комментарий

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Mephi027
СКА подровнялся с ЦСКА или про какие он команды?
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