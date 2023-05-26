Вячеслав Быков: «Крылов – один из сильнейших спортивных менеджеров в России. Предложение возглавить «Авангард» в 2018-м – самое близкое, когда я мог вернуться»
Вячеслав Быков рассказал, что мог стать главным тренером «Авангарда».
– Как вы отреагировали на новость о том, что Александр Крылов покинул пост председателя совета директоров «Авангарда»?
– Крылов – один из сильнейших спортивных менеджеров в России. Кто-то может сказать, что за ним стоит такая мощная корпорация, как «Газпром».
Но не каждый способен правильно выстроить спортивную структуру, которая не зависела бы целиком и полностью от одного спонсора.
Сила Крылова в том, что он создает команду из профессионалов разных отраслей, которые работают на общее дело.
Мне близок его трудовой стиль, когда создают команду из людей, которые предлагали бы что-то новое, брали ответственность в свои руки и развивали бы саму структуру в лучшую сторону.
Он помогает еще лучше раскрыть потенциал своих работников, давая им инициативу. Это очень важно для того, чтобы люди росли и развивались.
А что такое структура «Авангарда»? Это развитие спорта в регионе, пропаганда хоккея и привлечение наибольшего количества болельщиков.
Речь не только о людях, которые приходят на новую «G-Drive Арену». И это само по себе грандиозное достижение, что «ястребы» получили новый дом, уезжая на несколько лет в Балашиху, когда их старый дворец оказался в аварийном состоянии.
А речь еще о детях – кто-то играет на уличной коробке, которые по инициативе Крылова строили в Омске и вводили в школах уроки хоккея, кто-то поступил в новую академию хоккея, открывшуюся в городе.
Мы с Александром Владимировичем иногда встречались в Швейцарии, когда он прилетал ко мне. Иногда у нас случались встречи в России.
Я каждый раз радовался, что в нашем деле появляются достаточно молодые, но амбициозные и умные, технически подготовленные управленцы, готовые использовать свои знания для развития нашей спортивной индустрии.
Крылов очень разумно и грамотно выстроил вертикаль «Авангарда», начиная с детей и заканчивая клубом КХЛ.
Как я слышал по отзывам, «ястребы» при нем стали чуть ли не самой популярной хоккейной командой России. Так что «Авангард» – это не только самый любимый клуб в Сибири.
– Правда ли, что в 2018 году вы едва не согласились стать главным тренером «Авангарда»?
– Я не работаю в КХЛ с 2015 года. Но то предложение было для меня самым близким, когда я мог вернуться.
Вообще мы с Александром Крыловым регулярно общаемся, обмениваемся мнениями. Такое предложение мне в самом деле поступало.
Я отказался, но не мог тогда поступить иначе. Хотя моя заинтересованность была высокой, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Всегда считал Крылова тем кто вернул «Авангард» к вершинам.