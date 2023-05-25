Быков о Крылове: «Показалось, что ему тесновато в КХЛ. Не удивлюсь, если мы его в правительстве РФ увидим. Видим, как Эмираты теперь близки к России»

Вячеслав Быков оценил решение Александра Крылова покинуть «Авангард».

Функционер ранее объявил об уходе с поста председателя совета директоров клуба.

– Очень жаль, если Крылов вообще уйдет из хоккея.

Но понимаю, что он может искать новые вызовы для себя. Вообще, показалось, что ему было тесновато в лиге. Размах мыслей восхищал – например, организовать клуб КХЛ в Дубае.

– Критики хватало.

– А почему долбят в прессе и телеграм-каналах? Потому что зависть.

Вот, Крылов – пришел молодой менеджер, новую арену построил, «Авангард» чемпионом сделал, детскую академию в Омске развил. А что это он такой успешный? Ату его!

А ведь таких перспективных менеджеров, которые смотрят широко и глубоко, понимают спортивную индустрию от и до, вникая в самую суть, их очень мало.

Я думаю, с Александром Крыловым мы не прощаемся. Я не удивлюсь, если мы его и в правительстве РФ увидим. Такие люди очень востребованы.

– А хоккей – небольшая нишевая тема.

– Небольшая, но достаточно яркая, чтобы проявить себя. Ну, а Крылов добился успеха в «Газпром Экспорте», в автогонках, в хоккее. Настоящий многогранный хет-трик!

А вообще, по масштабу Крылов может даже всю хоккейную индустрию возглавлять. На уровне клуба он уже все доказал. А со своими идеями может и всю лигу развивать.

Тот же клуб в Дубае – отличная идея. И мы видим, как Эмираты теперь близки к России. Тут не только спорт, но и геополитика.

Как только возникнет правильная возможность, это можно было бы реализовать, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.