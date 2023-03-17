«Баффало» подписал контракт с 21-летним Леви. Вратаря выбрали в 7-м раунде драфта, на МЧМ-2021 он пропускал в среднем 0,75 шайбы

Теги переходы Баффало НХЛ NCAA Девон Леви Хоккей

«Баффало» и Девон Леви подписали контракт.

21-летний канадский голкипер согласовал трехлетнее соглашение новичка с «Сэйбрс».

В нынешнем сезоне Леви выступает за лиге NCAA за Северо-Восточный университет, за который он провел 34 матча, пропуска в среднем 2,24 шайбы и отражая 93,3% бросков.

Также Леви был включен в состав сборной Канады на Олимпиаде-2022, но не провел ни одного матча.

На МЧМ-2021 Леви сыграл 7 матчей, пропуская в среднем 0,75 шайбы и отражая 96,4% бросков.

Голкипера на драфте НХЛ-2020 в седьмом раунде под общим 212-м номером выбрала «Флорида». В 2021 году «Пантерс» обменяли Леви в «Баффало».

10 комментариев

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Maks Bynin
Ответ Не придумал...
А в итоге 10-е место на востоке.
ну так для железного претендета на по одной молодёжи пока мало
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ARoman91
Ответ Иван Иванов
Он еврей.
Да ты Петросян
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Canadiens
Ответ Maxim Shumov
Громкая кража драфта?) У Баффало пул проспектов просто убойный, я бы сказал - однозначно лучший в лиге. Контракты Томпсона и Казенса - просто пушка. Главное сейчас не подписать каких-нибудь Кадри за 10 млн и франшиза будет в шоколаде
Контракт Томпсона это ограбление
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Иван Иванов
Ответ ARoman91
Он Леви или Левай?
Он еврей.
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Не придумал...
Ответ Maxim Shumov
Громкая кража драфта?) У Баффало пул проспектов просто убойный, я бы сказал - однозначно лучший в лиге. Контракты Томпсона и Казенса - просто пушка. Главное сейчас не подписать каких-нибудь Кадри за 10 млн и франшиза будет в шоколаде
А в итоге 10-е место на востоке.
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ARoman91
Он Леви или Левай?
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ARoman91
Наконец-то!
Жду недождусь его в НХЛ
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ARoman91
Он очень похож на Кэри Прайса
+1
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AllanHouston
«Баффало» выбрал голкипера на драфте НХЛ-2020 в седьмом раунде под общим 212-м номером.

"Баффало" не выбирал Леви. Его выменяли у "Флориды" в процессе обмена прав на Сэма Райнхарта в июле 2021
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Maxim Shumov
Громкая кража драфта?)
У Баффало пул проспектов просто убойный, я бы сказал - однозначно лучший в лиге. Контракты Томпсона и Казенса - просто пушка. Главное сейчас не подписать каких-нибудь Кадри за 10 млн и франшиза будет в шоколаде
+3
0
+3
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