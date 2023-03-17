«Баффало» подписал контракт с 21-летним Леви. Вратаря выбрали в 7-м раунде драфта, на МЧМ-2021 он пропускал в среднем 0,75 шайбы

«Баффало» и подписали контракт.

21-летний канадский голкипер согласовал трехлетнее соглашение новичка с «Сэйбрс».

В нынешнем сезоне Леви выступает за лиге NCAA за Северо-Восточный университет, за который он провел 34 матча, пропуска в среднем 2,24 шайбы и отражая 93,3% бросков.

Также Леви был включен в состав сборной Канады на Олимпиаде-2022, но не провел ни одного матча.

На МЧМ-2021 Леви сыграл 7 матчей, пропуская в среднем 0,75 шайбы и отражая 96,4% бросков.

Голкипера на драфте НХЛ-2020 в седьмом раунде под общим 212-м номером выбрала «Флорида». В 2021 году «Пантерс» обменяли Леви в «Баффало».