«Баффало» подписал контракт с 21-летним Леви. Вратаря выбрали в 7-м раунде драфта, на МЧМ-2021 он пропускал в среднем 0,75 шайбы
«Баффало» и Девон Леви подписали контракт.
21-летний канадский голкипер согласовал трехлетнее соглашение новичка с «Сэйбрс».
В нынешнем сезоне Леви выступает за лиге NCAA за Северо-Восточный университет, за который он провел 34 матча, пропуска в среднем 2,24 шайбы и отражая 93,3% бросков.
Также Леви был включен в состав сборной Канады на Олимпиаде-2022, но не провел ни одного матча.
На МЧМ-2021 Леви сыграл 7 матчей, пропуская в среднем 0,75 шайбы и отражая 96,4% бросков.
Голкипера на драфте НХЛ-2020 в седьмом раунде под общим 212-м номером выбрала «Флорида». В 2021 году «Пантерс» обменяли Леви в «Баффало».
Жду недождусь его в НХЛ
"Баффало" не выбирал Леви. Его выменяли у "Флориды" в процессе обмена прав на Сэма Райнхарта в июле 2021
У Баффало пул проспектов просто убойный, я бы сказал - однозначно лучший в лиге. Контракты Томпсона и Казенса - просто пушка. Главное сейчас не подписать каких-нибудь Кадри за 10 млн и франшиза будет в шоколаде