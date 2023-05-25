Третьяк о матчах с Беларусью: «Серия захватила внимание всей хоккейной России! Рейтинги впечатляют, одна из главных целей ФХР – дать людям поболеть за Россию»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею КХЛ сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк заявил о впечатляющих рейтингах серии игр против сборной Беларуси.

«Серия матчей нашей новой сборной «Россия 25» с национальной командой Беларуси стала большим праздником – прежде всего, для болельщиков.

Наши соотечественники привыкли смотреть матчи сборной в мае.

Одной из главных целей Федерации было дать людям возможность поболеть за Россию – вживую и у телеэкранов. По ходу Большого Тура интерес хоккейной России к международным встречам оказался очень большим.

Пять из семи встреч серии «Россия 25» провела на домашних площадках. И каждый раз собирала супераншлаги – по два в Челябинске и в Туле, а также в Красноярске в День Победы.

Вокруг сборной царил настоящий ажиотаж. Меня впечатлила атмосфера на аренах. Флаги, трибуны в свитерах с буквами «Россия», гимн, искренние эмоции зрителей.

Губернаторы и хоккейные легенды подчеркивали, что для их городов приезд команды стал по-настоящему историческим событием.

Ко мне уже обращаются главы областей, до которых наша сборная пока не доехала – и просят на следующий год сыграть домашний матч в их регионе. Федерация всегда готова идти навстречу таким пожеланиям, обязательно рассмотрим все возможности.

Я ознакомился с рейтингами – они тоже впечатляют. 12 миллионов зрителей следили за матчами в прямом эфире, а охваты публикаций в СМИ составили 82 миллиона. Серия захватила внимание всей хоккейной России!

Хочу отметить, что «Россия 25» играла в зрелищный хороший хоккей, старалась порадовать зрителей. В составе нашей сборной выступали молодые звезды – игроки, хорошо проявившие себя в чемпионате страны.

Новому поколению хоккеистов нужен опыт игры на уровне сборных. Важно, чтобы одаренные спортсмены привыкали быть лидерами и добывать победы в свитерах с надписью «Россия».

Готовить кадры для успешного выступления на международной арене – одна из главных задач ФХР, и мы прикладываем много усилий для ее выполнения.

Подчеркну, что перед серией «Россия 25» провела полноценный тренировочный сбор под руководством штаба ФХР.

Это тоже бесценный опыт для спортсменов, повышение их тактической грамотности, хоккейного мастерства.

Мы создаем все условия для того, чтобы наши игроки были готовы к важным матчам, получали игровую практику на уровне сборной.

Матчи с российской сборной были важны и для Беларуси. Наши братские народы помогают друг другу в нынешнее непростое время, новый тренерский штаб белорусов получил отличную возможность познакомиться со своими игроками, оценить их мастерство и потенциал.

Я искренне благодарен белорусским коллегам за сотрудничество и взаимодействие, они с радостью откликаются на предложения сыграть с нашими командами.

Мы обязательно проведем такую же серию матчей и в будущем сезоне. Это обоюдное желание обеих федераций, обеих стран», – приводит официальный сайт ФХР слова Владислава Третьяка.

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17 комментариев

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BarT
Вот кто нибудь смотрел хоть один матч? Отзовись добрый Человек. Хотя бы тут проведём свой рейтинг))))
+29
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+29
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Shldnkn
Да успокойтесь уже, никто не смотрел эту ерунду! Какие рейтинги?!)
+14
-1
+13
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Real_v_dushe
Ответ BarT
Вот кто нибудь смотрел хоть один матч? Отзовись добрый Человек. Хотя бы тут проведём свой рейтинг))))
Смотрело точно 46% из 146%. И даже мертвецы из могил встали посмотреть
+7
0
+7
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Real_v_dushe
И этот на старости лет на порошок подсел
+7
-1
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карабашка
Тоже спятил.
Много друзей любителей спорта,ни один из них не видел ни одного матча.
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Bartez1986
да что говорить...вся страна отсчитывает дни до начала новой серии. быстрее бы уже
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Владимири Йолкиннен
Третьяк напоминает мне моих учеников, вечно не ходят на допы по экзаменам, говорят, что у них репетиторы. А потом ха день хотят, чтобы их подготовил.

Хватит заниматься самообманом.
+4
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Макс Смирнов
Кто то ляпнул про рейтинги , и это понесло , он вообще представляет что такое 82 миллиона ? Не ну если с грудничками считать 😂
+4
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Darshan
Ротенберг поделился с Третьяком сильными средствами?
+4
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oldgordon
Да задолбал уже этот дуэт Третьяк-Ротенберг, всё поют одну и ту же песню про сумасшедшие рейтинги, которые сами же и установили. Все же прекрасно понимают, что это была никому не нужная показуха, видимость деятельности. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками
+3
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Oleg Olegov
Да пошёл ты
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Андрей Евсеев
пздит???
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Виталий Желтоусов
хорошо если он сам понимает что несёт...
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Олег
Два друга Ромка и Владик.
Нахваливоют друг друга мама не горюй. 🤣
Супер пупер серия. Не ужели самому не смешно.
0
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oldgordon
Сам себя не похвалишь, ни одна сволочь доброго слова не скажет
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продавец-пипец
ЕЩЕ ОДИН ДОЛ-БО ИП-ИЧЕСКИЙ. 🤡
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Костя Кот
лецимерный ######
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