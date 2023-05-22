Кожевников о турне «России 25»: «Рейтинги оказались выше, чем у КХЛ. Делайте выводы!»
Александр Кожевников высказался об итогах турне сборной «России 25».
Команда под руководством Романа Ротенберга в мае провела 8 игр со сборной Беларуси (6 побед, 2 поражения).
– Что отметили для себя на прошедшей неделе?
– Изначально не ждал большого успеха от восьмиматчевого турне Россия – Беларусь. При всем уважении к его организаторам мы – максималисты, и братья-белорусы для нас не самый большой хоккейный раздражитель, тем более на протяжении такой длительной серии.
Тем любопытнее стали для меня ее итоги, которые вчера увидел в прессе. В прямом эфире ТВ серию посмотрели 12 миллионов зрителей, плюс, я так понял, были огромные цифры среди народа в интернете. Получается, рейтинги тура оказались выше, чем рейтинги КХЛ.
Как следствие, серию очень хорошо показал наш главный телеканал – кстати, в отличие от одного из матчей финала Кубка Гагарина, о котором вообще забыли, за что мы все ТВ критиковали. Делайте выводы!
– Лично вас такие цифры удивили?
– Скорее нет. Россия – огромная хоккейная страна. Да, все мы любим клубный хоккей, но с детства знаем, что главная команда – сборная СССР, которая потом стала сборной России.
Плюс не забывайте о многолетних майских традициях. Мая без национального хоккея быть не может, это исключено! Отсюда и такой интерес к сборной, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Видно было, что это не нужно ни игрокам, ни тренерам, ну кроме Романа Борисыча само собой.
Даже рядовой матч унылого Чемпионата Мира вызывает куда больший интерес, поэтому не знаю, что там по рейтингам, знаю только, как все любят играть с циферками на бумажке.
Да и полупустые трибуны на некоторых аренах были тому подтверждением