Кожевников о турне «России 25»: «Рейтинги оказались выше, чем у КХЛ. Делайте выводы!»

Александр Кожевников высказался об итогах турне сборной «России 25».

Команда под руководством Романа Ротенберга в мае провела 8 игр со сборной (6 побед, 2 поражения).

– Что отметили для себя на прошедшей неделе?

– Изначально не ждал большого успеха от восьмиматчевого турне Россия – Беларусь. При всем уважении к его организаторам мы – максималисты, и братья-белорусы для нас не самый большой хоккейный раздражитель, тем более на протяжении такой длительной серии.

Тем любопытнее стали для меня ее итоги, которые вчера увидел в прессе. В прямом эфире ТВ серию посмотрели 12 миллионов зрителей, плюс, я так понял, были огромные цифры среди народа в интернете. Получается, рейтинги тура оказались выше, чем рейтинги .

Как следствие, серию очень хорошо показал наш главный телеканал – кстати, в отличие от одного из матчей финала Кубка Гагарина, о котором вообще забыли, за что мы все ТВ критиковали. Делайте выводы!

– Лично вас такие цифры удивили?

– Скорее нет. Россия – огромная хоккейная страна. Да, все мы любим клубный хоккей, но с детства знаем, что главная команда – сборная СССР, которая потом стала сборной России.

Плюс не забывайте о многолетних майских традициях. Мая без национального хоккея быть не может, это исключено! Отсюда и такой интерес к сборной, – сказал двукратный олимпийский чемпион.