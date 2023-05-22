Кожевников о турне «России 25»: «Рейтинги оказались выше, чем у КХЛ. Делайте выводы!»

Теги Сборная России по хоккею рейтинги Сборная Беларуси по хоккею сборная СССР КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Александр Кожевников высказался об итогах турне сборной «России 25».

Команда под руководством Романа Ротенберга в мае провела 8 игр со сборной Беларуси (6 побед, 2 поражения). 

– Что отметили для себя на прошедшей неделе?

– Изначально не ждал большого успеха от восьмиматчевого турне Россия – Беларусь. При всем уважении к его организаторам мы – максималисты, и братья-белорусы для нас не самый большой хоккейный раздражитель, тем более на протяжении такой длительной серии.

Тем любопытнее стали для меня ее итоги, которые вчера увидел в прессе. В прямом эфире ТВ серию посмотрели 12 миллионов зрителей, плюс, я так понял, были огромные цифры среди народа в интернете. Получается, рейтинги тура оказались выше, чем рейтинги КХЛ

Как следствие, серию очень хорошо показал наш главный телеканал – кстати, в отличие от одного из матчей финала Кубка Гагарина, о котором вообще забыли, за что мы все ТВ критиковали. Делайте выводы!

– Лично вас такие цифры удивили?

– Скорее нет. Россия – огромная хоккейная страна. Да, все мы любим клубный хоккей, но с детства знаем, что главная команда – сборная СССР, которая потом стала сборной России.

Плюс не забывайте о многолетних майских традициях. Мая без национального хоккея быть не может, это исключено! Отсюда и такой интерес к сборной, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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40 комментариев

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NertyAndr
Джентельмены, кто-нибудь смотрел хоть одну игру?
+51
0
+51
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Эрик Бадретдинов
🤡
+31
-2
+29
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DimDimich36
Что он блин такое несёт!?
+20
-1
+19
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nicckk
👅
+17
-1
+16
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artem klishin
отменяем КХЛ и организуем годовое турне сборной России 25
+16
-1
+15
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Фанат Сан-Марино
Ответ DimDimich36
Что он блин такое несёт!?
Несколько бутылок Finlandia
+13
-1
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viktorpavlov70
Ответ NertyAndr
Джентельмены, кто-нибудь смотрел хоть одну игру?
Честно, смотрел полтора периода первой игры в Минске, где Россия проиграла. Начитавшись кучу хвалебных отзывов о суперсерии от разного рода специалистов, реально захотелось посмотреть так ли это и составить хоть какое-то своё мнение. Могу точно сказать, товарняк, как товарняк, каких в предсезонке множество. В этом матче Йозе на бортик вставал а-ля Брагин. Только Брагин это делал в ответственный момент на МЧМ и выглядело это достаточно эпично, а Рома это делал в ничего не значащем седьмом или восьмом по счёту товарняке, и соответственно выглядело это нелепо и смешно. Ну как ребёнок любит повторять что-то за взрослыми, не особо понимая смысл происходящего, так и здесь. Игроки же, очень было похоже мыслями были в отпуске и не особо стремились напрягаться. В общем и целом достаточно печальное и неинтересное зрелище. Зашкаливающие рейтинге похоже были только в головах Третьяка и Ромы. И то Третьяк к концу серии начал что-то понимать или подозревать.
+11
0
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Maximich
Какие рейтинги, я вообще впервые слышу. Хотя хоккей люблю.
+11
0
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Melnikov1968
Ну если в эти 12 миллионов вошли те, кто случайно секунд на 30-40 включал трансляцию, то вполне возможно. А так цифры притянуты за уши.
+8
0
+8
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vizaslayer
Ответ NertyAndr
Джентельмены, кто-нибудь смотрел хоть одну игру?
тут дело не в том кто смотрит, а в опросах и какой канал работает у спутниковых в момент проведения этих вот игр. видимо в целом из многомиллионых всяких данных там что то набралось, ну и пририсовали икс 5, а может и более, все эти цифры для красного словца и классного отчета, за которые пологаются бабосики.
+8
0
+8
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HCBV
Это ложь, 128 миллиардов смотрели суперсерию
+6
0
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Кеша
Возьмите Кожевникова третьим консультантом в СКА . Что же вы, изверги, издеваетесь над заслуженным человеком. Так же нельзя . Надо по -человечески поступать.
+7
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vizaslayer
рейтинги нарисовали, бабло освоили, всё как обычно дутое и лживое.
+6
-1
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Каратель88
Они что там уже в открытую издеваются над нами?))))
+5
0
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Strannix
Опросил коллег на работе, все смотрят плэй-офф НБА и НХЛ, никто не посмотрел хотя бы 1 матч этой сбродной.
+6
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Человек_Легенда
Не знаю, я попытался как-то посмотреть матч, где Россия вела в счете 5:1, получили вроде 5 минут большинства + 2 минуты, в итоге они 5 на 3 просто шайбу нехотя катали.
Видно было, что это не нужно ни игрокам, ни тренерам, ну кроме Романа Борисыча само собой.
Даже рядовой матч унылого Чемпионата Мира вызывает куда больший интерес, поэтому не знаю, что там по рейтингам, знаю только, как все любят играть с циферками на бумажке.

Да и полупустые трибуны на некоторых аренах были тому подтверждением
+4
0
+4
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Сергей Омиго
Ну,что за бред,какие12🍋все ,если и включали телек,то смотрели на тренера ска,так соскучились ,а трибуны на последнем матче так вообще опустели и болели за Белорусь
+3
0
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Костя Кот
делаем выводы, что все ооочень плохо.
+3
0
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парэдокс
глянул рейтинги у Медиаскопа. У трансляций финалов конференций и финала Кубка Гагарина рейтинги лучше, чем у России-25. Может я конечно не там смотрю.
+3
0
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Огюст
Кожевников ,а ты сам то смотрел ли Это турне сборной или только подсчитывал -сколько людей его смотрело ?!
+2
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Александр Чулков
Он опять после КБ.
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Шамиль Аблязов
.... и провокация. Откуда 12 млн? Йозе выдумал?
+2
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BobMik
Там рейтинги как выборы что-ли?
+1
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Andrey w
Мы похоже машину времени изобрели и отправились в 60 е годы ))
+1
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Болельщик МГ
Я даже не видел ни одну игру и даже состав не знаю, ни соперников не знаю, ни календарь игр, ни схему проведения, это турнир или что вообще? Не знаю, я один что ли такой? Все смотрят?
+1
0
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