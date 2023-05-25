Станислав Галимов об «Авангарде»: «Мне, травмированному игроку, предлагали разорвать контракт без компенсаций. Диагноз доктора команды отличался от диагноза клиники»

Станислав Галимов рассказал, что «Авангард» предлагал ему расторгнуть контракт без выплаты компенсации.

Из-за повреждения вратарь провел лишь 10 матчей в прошедшем сезоне.

– Расскажите, что привело к такой серьезной травме и вытекающей операции?

– Все началось с игры с «Барысом». Человек облокотился мне на заднюю руку. Я почувствовал боль, но продолжил играть.

После матча с «Барысом» командный доктор провел диагностику. Он сказал, что у меня нет ничего серьезного. Я взял паузу.

Становилось немного лучше, но оставался дискомфорт после тренировок. Лечение просто заглушало симптом, но все оставалось как было. Я пробовал тренироваться через силу, сыграл несколько матчей.

В игре с «Северсталью» упал на больную руку и, как понял, дорвал плечо. Тогда сезон для меня закончился. Спустя три месяца своими силами диагностировал, что получил тяжелую травму.

– Во время операции врачи говорили, что вы затянули с ней?

– Они говорили, что можно было прооперировать и раньше.

Дело в том, что на тот момент до конца не знал, какое именно повреждение. Неправильно поставленный диагноз привел к тому, что с операцией затянули, и ситуация усугубилась.

– Как вы сами диагностировали травму?

– Я сам сделал МРТ. Обследование показало один диагноз. Потом по рекомендации доктора « » сделал повторную МРТ после матча с «Северсталью» в Омске. Диагнозы были совершенно разные.

В Омске врачи сказали, что все нормально. Возможно, это стечение обстоятельств. Решил сделать еще одно обследование в Москве за свой счет. На МРТ повторился диагноз с первого обследования.

После обследования пошел на консультацию к травматологу. Врач не читал описание, а только посмотрел диск.

И сразу сказал, что надо оперировать. Показал ему результаты омской МРТ – по этому обследованию тоже было понятно, что все серьезно.

– Как на ситуацию смотрели в «Авангарде»?

– Было много споров с генеральным менеджером по поводу лечения и моего будущего в клубе.

Диагноз, поставленный командным доктором, отличался от диагноза обычной клиники. Я продолжал тренироваться, отыграл несколько матчей, хотя с самого начало было понятно, что требовалась операция.

Мне, травмированному игроку, предлагали разорвать контракт без компенсаций. Когда в ситуацию вмешались понимающие люди, они разобрались с ней и помогли мне, – сказал .