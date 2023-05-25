Крылов продолжит курировать деятельность «Авангарда» и академии клуба (Metaratings)

Теги Авангард КХЛ Александр Крылов Хоккей

Александр Крылов продолжит курировать «Авангард».

Функционер ранее объявил об уходе с поста председателя совета директоров клуба.

По данным Metaratings.ru, Александр Крылов продолжит курировать деятельность клуба и академии «Авангарда».

Отмечается, что занятость в управлении новыми проектами «Газпромбанка» и «Газпромнефти» не оставляют времени Крылову для работы в клубе в качестве официального лица.

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2 комментария

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HockeyMan
Просто если команда провалится, он не виноват.
А если выиграет, то значит хорошо «курировал» 😂
+8
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+8
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Ыжык
Ну как Дюков во времена Шалаевых. Только по деньгам будет курировать. Во все остальное он не будет так вникать как раньше.
+3
0
+3
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