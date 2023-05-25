Крылов продолжит курировать деятельность «Авангарда» и академии клуба (Metaratings)
Александр Крылов продолжит курировать «Авангард».
Функционер ранее объявил об уходе с поста председателя совета директоров клуба.
По данным Metaratings.ru, Александр Крылов продолжит курировать деятельность клуба и академии «Авангарда».
Отмечается, что занятость в управлении новыми проектами «Газпромбанка» и «Газпромнефти» не оставляют времени Крылову для работы в клубе в качестве официального лица.
А если выиграет, то значит хорошо «курировал» 😂