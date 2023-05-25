Экс-форвард «Аризоны» и «Сан-Хосе» Бедкер завершил карьеру. Форвард провел 709 матчей в НХЛ

Миккель Бедкер объявил о завершении игровой карьеры.

33-летний нападающий сборной Дании сообщил об этом после матча со сборной Финляндии на ЧМ-2023, сообщает TV 2 Sport.

На турнире провел 7 матчей и набрал 1 (1+0) балл за результативность при полезности «минус 9».

В прошедшем сезоне датчанин выступал за ХВ-71 в чемпионате Швеции и записал на свой счет 11 (5+6) очков в 41 игре.

В НХЛ Бедкер играл за «Финикс» / «Аризону», « », « » и «Оттаву».

В общей сложности хоккеист провел в лиге 709 матчей и отметился 327 (118+209) баллами.