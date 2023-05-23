Кирилл Марченко: «Ларионов – гений, больше как психолог. Козырев – тоже гений, больше как тактик. Их успех в «Торпедо» не удивляет»

Кирилл Марченко назвал гениями Игоря Ларионова и Андрея Козырева.

– Вы играли на молодежном чемпионате мира-2020 в Остраве под руководством , который был тогда ближайшим ассистентом Валерия Брагина в сборной России. Удивлены тому, как в минувшем сезоне он без опыта работы с клубом сразу преуспел с « »?

– Он гений. Я знаю, что это за человек и специалист. С самого начала говорил, что с ним классно работать. Не так много интервью у меня было, но во всех это произносил. Поэтому ожидал, что он с «Торпедо» здорово справится.

Плюс у него в штабе работал Козырев, которого тоже знаю по СКА. Козырев – тоже гений. Считаю, он очень сильно развивается сам. И в первую очередь пытается как-то развивать других.

Они в основном работают с молодыми хоккеистами – что Козырев, что Ларионов. Ларионов больше как психолог, Козарев – как тактик. Так что их успех в «Торпедо» не удивляет.

И мне очень интересно посмотреть на Козырева в роли главного тренера в « ». Думаю, что у Ларионова все равно будет все в порядке в Нижнем Новгороде, и он продолжит так же играть, как в прошлом сезоне.

А за Козырева как главного тренера очень переживаю. Желаю ему удачи в Череповце.

– В Нижнем Новгороде Игорь Ларионов развлекал публику на пресс-конференциях, поедая во время них малину и рассказывая о правильном питании. В молодежной сборной он так перед журналистами не выступал. Но, может быть, внутри команды что-то подобное распространял?

– Не видел, если честно, его пресс-конференции. И в молодежке за ним не было такого. Но там был краткосрочный турнир по сравнению с . Поэтому там не было такого.

Там можно было питаться по-разному, хотя сам Ларионов, конечно, в этом плане и тогда был очень правильным человеком.

Просто было без разницы: если я питался раньше так, что это не мешало мне хорошо играть, то на определенном этапе можно продолжать.

Но в целом Игорь Николаевич правильно считает, что надо всем стараться прививать максимально правильное питание.

Потому что это помогает. В какой-то степени даже дополнительные полпроцента восстановления дают очень много тебе как хоккеисту.

А если то, что предлагает Ларионов, дает пять-десять процентов, то тем более это надо делать. Хотя тут я не эксперт, не тренер и не диетолог, поэтому не могу судить, – сказал нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко.