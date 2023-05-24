Пьетранжело забросил 5 шайб в сериях за выход в финал Кубка Стэнли. Больше среди действующих защитников лишь у Хедмана

Теги рейтинги Кубок Стэнли НХЛ Виктор Хедман Дрю Даути Алек Мартинес Алекс Пьетранжело Райан Макдона Вегас Хоккей

Алекс Пьетранжело забросил 5-ю шайбу в сериях за выход в финал Кубка Стэнли.

Защитник «Вегаса» установил окончательный счет в третьем матче финала Западной конференции с «Далласом» (4:0, 3-0). 

В активе 33-летнего игрока стало 5 шайб за карьеру в сериях за выход в финал Кубка Стэнли (финалах конференций или полуфиналах плей-офф). 

Среди действующих защитников больше только у Виктора Хедмана из «Тампы» (6). 

Столько же (5) у Алека Мартинеса («Вегас»). По 4 шайбы в активе Райана Макдоны («Нэшвилл») и Дрю Даути («Лос-Анджелес»). 

Пьетранжело становился обладателем Кубка Стэнли в 2019 году в составе «Сент-Луиса». В текущем плей-офф у него 9 (1+8) очков в 13 играх при полезности «+7» и среднем времени на льду 23:50. 

2 комментария

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АРХАТ
Предельно мотивирован - хочет на зло Сент-Луису выиграть ещё 1 КС)
+4
0
+4
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Dimash Balatayev
4 из них в проигранных сериях с Сан-Хосе (1, далее финал Шаркс-Пингвинс) и Монреалем (3, далее финал Канадиенс-Лайтнинг)
+1
0
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