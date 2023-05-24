Пьетранжело забросил 5 шайб в сериях за выход в финал Кубка Стэнли. Больше среди действующих защитников лишь у Хедмана

Алекс Пьетранжело забросил 5-ю шайбу в сериях за выход в финал Кубка Стэнли.

Защитник « » установил окончательный счет в третьем матче финала Западной конференции с «Далласом» (4:0, 3-0).

В активе 33-летнего игрока стало 5 шайб за карьеру в сериях за выход в финал Кубка Стэнли (финалах конференций или полуфиналах плей-офф).

Среди действующих защитников больше только у из «Тампы» (6).

Столько же (5) у («Вегас»). По 4 шайбы в активе Райана Макдоны («Нэшвилл») и («Лос-Анджелес»).

становился обладателем Кубка Стэнли в 2019 году в составе «Сент-Луиса». В текущем плей-офф у него 9 (1+8) очков в 13 играх при полезности «+7» и среднем времени на льду 23:50.