Пьетранжело забросил 5 шайб в сериях за выход в финал Кубка Стэнли. Больше среди действующих защитников лишь у Хедмана
Алекс Пьетранжело забросил 5-ю шайбу в сериях за выход в финал Кубка Стэнли.
Защитник «Вегаса» установил окончательный счет в третьем матче финала Западной конференции с «Далласом» (4:0, 3-0).
В активе 33-летнего игрока стало 5 шайб за карьеру в сериях за выход в финал Кубка Стэнли (финалах конференций или полуфиналах плей-офф).
Среди действующих защитников больше только у Виктора Хедмана из «Тампы» (6).
Столько же (5) у Алека Мартинеса («Вегас»). По 4 шайбы в активе Райана Макдоны («Нэшвилл») и Дрю Даути («Лос-Анджелес»).
Пьетранжело становился обладателем Кубка Стэнли в 2019 году в составе «Сент-Луиса». В текущем плей-офф у него 9 (1+8) очков в 13 играх при полезности «+7» и среднем времени на льду 23:50.
2 комментария