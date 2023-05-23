Толчинский подпишет 5-летний контракт со СКА. Он три сезона играл за «Авангард»

Теги Авангард СКА возможные переходы КХЛ Сергей Толчинский Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Толчинский переходит в СКА.

28-летний нападающий в статусе неограниченно свободного агента договорился о подписании пятилетнего соглашения с петербуржским клубом, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сергей Толчинский представлял «Авангард» на протяжении трех прошедших сезонов.

В сезоне-2020/21 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе клуба.

Минувший сезон стал лучшим для Толчинского со статистической точки зрения, поскольку он установил личный рекорд результативности, набрав 56 (16+40) очков в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф нападающий отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.

В общей сложности в лиге Толчинский провел 226 матчей и записал на свой 164 (59+105) балла за результативность.

44 комментария

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Слава Лукашев
Я так понимаю в СКА идут все не за деньгами, а чтоб поработать с хорошим тренером из омского института физкультуры. Гордость разбирает , аж🤣🤣
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Hitgoe Himgob
Ну как Шуми и говорил, поехал в НХЛ
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Михаил Зюбин
СКА решили деньги не жалеть, им поставлена задача, обязательно взять Кубок Гагарина в 2024г. Будет смешно, если это Шапито проиграет в первых раундах плей-офф.
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Владимири Йолкиннен
СКА не боится длинных контрактов, всегда есть фарм, куда спихнуть
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Мистер Уайт
Ротенберг: "Выбирали между Макдэвидом и Толчинским. Подписали Толчинского, потому что он больше подходит под систему".
+16
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Ыжык
Ну к Толчинскому нет особых вопросов. Играл честно, никому ничего не обещал. Был самостоятельной, боевой еденицей. Особенно в первый год. За что ему и спасибо. Удачи ему.
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Oleg Olegov
Ответ Михаил Зюбин
СКА решили деньги не жалеть, им поставлена задача, обязательно взять Кубок Гагарина в 2024г. Будет смешно, если это Шапито проиграет в первых раундах плей-офф.
Ну не в первых. В полуфинале проиграет.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Мистер Уайт
Ротенберг: "Выбирали между Макдэвидом и Толчинским. Подписали Толчинского, потому что он больше подходит под систему".
Толчинский уже выигрывал Кубок Гагарина , а Мак Дэвид нет
+7
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+7
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Andrey w
Ответ Hitgoe Himgob
Ну как Шуми и говорил, поехал в НХЛ
18 клубов хотели , но мы решили остаться ради страны))
+4
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Гекдениз Кардениз
всех решили скупить и завалить баблом вот только пока клоун тренер ничего они не выиграют
+3
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йозе марино
хк пылесос..
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Вячеслав Ширшов
Там и протухнет. Не он первый. Это система СКА🤷
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Пирог114
Ответ МакДи 97
А потолка зарплат у СКА не существует?
Он у них и у Акбарса натяжной.
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Алексей Тарлыков
Год в СКА, два года в Ладе, потом два в Сочи
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Кеша
Ответ Hola Hola
А как они их на рынок выведут? Через обмены? Или у них контракты закончились? Но тогда они уже должны были быть на рынке.
Гениальный придумает как . Он же обещал 15 человек в Ладу .
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Рамазан Сарвардинов
ска всё равно не выиграет кубок гагарина
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Hola Hola
Они прошлогодний состав полностью скидывают что ли? Иначе непонятно как всех поместят.
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bars1998
Ну что Лига ждите целый табор от Питера на рынок, Говорят, Ожиганов, Жафяров, Пашнин, Рукавишников, Роговой, Алтын. всех на выход )
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Рокко Сиффредди
Только избавились от коротышки Гусева и тут же подписали коротышку Толчка.
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Пирог114
Ответ Вячеслав Ширшов
Там и протухнет. Не он первый. Это система СКА🤷
Он давно уже смердит
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KOT_B_yHTAX
Йозе с собственного кармана платить будет!
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Hola Hola
Ответ bars1998
Ну что Лига ждите целый табор от Питера на рынок, Говорят, Ожиганов, Жафяров, Пашнин, Рукавишников, Роговой, Алтын. всех на выход )
А как они их на рынок выведут? Через обмены? Или у них контракты закончились? Но тогда они уже должны были быть на рынке.
+1
-1
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Кеша
Желаю СКА во втором раунде встретиться с Адмиралом , а потом с Ак барсом или Авангардом . Система должна работать.
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Andrey w
Ответ Слава Лукашев
Я так понимаю в СКА идут все не за деньгами, а чтоб поработать с хорошим тренером из омского института физкультуры. Гордость разбирает , аж🤣🤣
Чтоб в следующей грандиозной супер серии в состав попасть , с кем еще будет правда секрет))
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Mi4eL
спасибо за игру Сергей ! за гол золотой. за кричалки классные !! надеюсь ты ещё выиграешь 🔥🦅
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