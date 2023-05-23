Толчинский подпишет 5-летний контракт со СКА. Он три сезона играл за «Авангард»

Сергей Толчинский переходит в СКА.

28-летний нападающий в статусе неограниченно свободного агента договорился о подписании пятилетнего соглашения с петербуржским клубом, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

представлял « » на протяжении трех прошедших сезонов.

В сезоне-2020/21 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе клуба.

Минувший сезон стал лучшим для Толчинского со статистической точки зрения, поскольку он установил личный рекорд результативности, набрав 56 (16+40) очков в 68 матчах Фонбет чемпионата .

В плей-офф нападающий отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.

В общей сложности в лиге Толчинский провел 226 матчей и записал на свой 164 (59+105) балла за результативность.