18-летний Карлссон сделал дубль в матче с США. Форвард сборной Швеции набрал 5 очков в 7 играх ЧМ-2023

Теги Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею НХЛ драфт НХЛ ЧМ по хоккею Лео Карлссон Хоккей

Лео Карлссон забросил две шайбы в ворота сборной США.

Сборная Швеции уступила американской команде (3:4 ОТ) в матче группового этапа ЧМ-2023.

18-летний центральный нападающий шведской сборной забил два первых гола команды в первом и третьем периодах.

В этом матче Карлссон также набрал показатель полезности «плюс 2», нанес три броска по воротам и провел на льду 13 минут и 46 секунд.

В общей сложности на турнире швед записал на свой счет 5 (3+2) очков в 7 матчах.

По ожиданиям аналитиков, Карлссон может быть выбран в первой десятке драфта НХЛ-2023.

12 комментариев

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_Абырвалг_
В то время , как 18 летний Карлссон и 19 летний Лэйн Хатсон из сб. США заявляют о себе на Ч.м. их ровестник Мичков мечется между Сочи и системой С КА, зацикливается на броске с"лопаты" , "бьется " со сб. Беларуси , и никуда не собирается уезжать, чтобы расти ! Вот это уровень !
+17
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+11
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Rudenzik
Уйдёт под 3 номером
+7
0
+7
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Фёдор Кузнецов
Показывает себя намного лучше Фантилли
+5
-1
+4
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Павел Корнилов
Утки заберут
+4
-1
+3
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K0run
Хитрые шведы слили матч чтоб попасть на Чехов без Пастерняка (удобный для них соперник). США будет не просто с Латвией как бы это не звучало странно они дома играют.
+1
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_Абырвалг_
Ответ Фёдор Кузнецов
Интересно,а что он должен сделать в этой ситуации? Уехать это не 100% вариант роста
У него по моему есть выбор, или уехать,чтобы показать себя,или остаться в откровенно слабом чемпионате КХЛ,где никакого роста не предвидится !
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Фёдор Кузнецов
Ответ _Абырвалг_
Серьезно ? А по моему,как уехали Фины,Шведы,Чехи, все наши перспективные в НХЛ, то уровень заметно упал. Матчей с накалом, борьбой наберется может несколько десятков !
Так не все же уехали, лига до сих пор однако из сильнейших в Европе, европейцев заменили североамениканцы
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_Абырвалг_
Ответ Фёдор Кузнецов
Чем плоха КХЛ?Одна из сильнейших лиг Европы
Серьезно ? А по моему,как уехали Фины,Шведы,Чехи, все наши перспективные в НХЛ, то уровень заметно упал. Матчей с накалом, борьбой наберется может несколько десятков !
+3
-3
0
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