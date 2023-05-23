18-летний Карлссон сделал дубль в матче с США. Форвард сборной Швеции набрал 5 очков в 7 играх ЧМ-2023
Лео Карлссон забросил две шайбы в ворота сборной США.
Сборная Швеции уступила американской команде (3:4 ОТ) в матче группового этапа ЧМ-2023.
18-летний центральный нападающий шведской сборной забил два первых гола команды в первом и третьем периодах.
В этом матче Карлссон также набрал показатель полезности «плюс 2», нанес три броска по воротам и провел на льду 13 минут и 46 секунд.
В общей сложности на турнире швед записал на свой счет 5 (3+2) очков в 7 матчах.
По ожиданиям аналитиков, Карлссон может быть выбран в первой десятке драфта НХЛ-2023.
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