Сборная США выиграла все семь матчей на ЧМ-2023, став первой в группе. Команда Куинна набрала 20 очков при разнице шайб 34:8

Теги Сборная США по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Дэвид Куинн Хоккей

Сборная США выиграла все семь матчей на групповом этапе ЧМ-2023.

Команда под руководством Дэвида Куинна сегодня обыграла сборную Швеции (4:3 ОТ).

Победа стала седьмой подряд для американской сборной, которая набрала 20 очков с разницей шайб 34:8 и заняла первое место в группе B.

Ранее американцы обыграли команды Финляндии (4:1), Венгрии (7:1), Германии (3:2), Австрии (4:1), Дании (3:0) и Франции (9:0).

Соперник сборной США по четвертьфиналу определится по итогам матча Швейцария – Латвия.

Латвия выйдет в 1/4 финала, если не проиграет в основное время. В случае поражения Латвии в основное время соперником сборной США станет Словакия.

5 комментариев

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_Абырвалг_
Звездно -полосатая машина прошлась катком по группе ! Кто-бы мог подумать до начала чемпионата ? Возили Финов и Шведов ! Приятно посмотреть на сб. США - какие скорости и это на протяжении всех 7 матчей,без сбоев держат высочайший темп.Какое катание,игра в пас,техническая оснащенность,Глаз радуется ! И это несыгранная команда наполовину состоящая из студентов?
+12
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Melnikov1968
Интересная команда у американцев. При среднем классе исполнителей показывают очень качественный хоккей.
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Владимир Кувшинов
Швейцария их вынесете!!
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Любитель побеждать
Обычно турнирный путь американцев пылесосящих группу заканчивается в первом же раунде
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