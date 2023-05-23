Сборная США выиграла все семь матчей на ЧМ-2023, став первой в группе. Команда Куинна набрала 20 очков при разнице шайб 34:8

Сборная США выиграла все семь матчей на групповом этапе ЧМ-2023.

Команда под руководством сегодня обыграла сборную Швеции (4:3 ОТ).

Победа стала седьмой подряд для американской сборной, которая набрала 20 очков с разницей шайб 34:8 и заняла первое место в группе B.

Ранее американцы обыграли команды Финляндии (4:1), Венгрии (7:1), Германии (3:2), Австрии (4:1), Дании (3:0) и Франции (9:0).

Соперник сборной США по четвертьфиналу определится по итогам матча Швейцария – Латвия.

Латвия выйдет в 1/4 финала, если не проиграет в основное время. В случае поражения Латвии в основное время соперником сборной США станет Словакия.