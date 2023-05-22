Шипачев о критике: «В подъезде говорят: «Что-то вы плохо играете». Люди хотят, чтобы я набирал по 500 очков за сезон»

Вадим Шипачев рассказал о своем отношении к критическим мнениям.

– В хоккейном мире есть клише, что Шипачев – игрок только для регулярного чемпионата, а в плей-офф у него не получается. В этом Кубке Гагарина вы забросили столько победных шайб, что сломали этот стереотип?

– Знаете, статистика – вещь упрямая. Когда мне что-то говорят по этой теме, я советую внимательнее посмотреть мою статистику.

Там вы увидите, что в прошлых сезонах я набирал в плей-офф примерно одно очко за игру.

Да, я понимаю, что нам не всегда удавалось доходить до финальных стадий, но просто посмотрите статистику. А если говорить об этом сезоне, я рад, что в некоторых моментах смог помочь команде.

– На старте плей-офф у вас долгое время при этом не было голов. Это давило?

– Конечно, давило. Все любят забивать, отдавать передачи.

– Критику ощущали?

– Критику я весь сезон ощущаю. Критиков много же сейчас.

– А как критика до вас доходит?

– Комментарии не читаю, даже в своем аккаунте их закрыл. Но все равно какие-то мнения доходят до меня.

Бывает, идешь домой, встретишь кого-нибудь в подъезде и тебе говорят: «Что-то вы плохо играете». Я отвечаю, что будем стараться – что еще сказать? Люди иногда хотят, чтобы я набирал по 500 очков за сезон.

– Как вы научились жить с этим давлением? От вас ждут 500 очков точно не первый год...

– Это моя любимая работа, я обожаю хоккей. Иногда у тебя получается соответствовать ожиданиям, иногда – нет. Главное – не отчаиваться и работать.

Бывало, что в плей-офф мне удавалось забить всего одну-две шайбы, но при этом было условно десять передач.

Я все-таки центральный нападающий, который может играть на партнеров, так что это тоже важный показатель.

– В регулярном чемпионате вы делились своим секретом, как справляетесь с критикой: достаточно прийти домой, увидеть жену и детей и тогда обо всем забываешь.

– До дома же еще надо дойти! Сейчас, после финала с ЦСКА, люди, наоборот, говорят: «Спасибо за серию». Многие меняют свое мнение. А сыграли бы мы плохо – начали бы ругать.

А так семья действительно помогает. Когда я домой прихожу и дети мне говорят: «Папа, ты красавец, в поряде играешь вообще», я не могу им не верить. Конечно, это дает веру в свои силы.

Стараешься играть для команды, города, наших болельщиков.

Этот сезон был тяжелым в плане психологии, и мне шли претензии по игре и результативности. Надеюсь, следующий сезон будет веселее, – сказал нападающий « ».