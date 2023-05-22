Шипачев о критике: «В подъезде говорят: «Что-то вы плохо играете». Люди хотят, чтобы я набирал по 500 очков за сезон»

Теги Ак Барс КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Вадим Шипачев рассказал о своем отношении к критическим мнениям.

– В хоккейном мире есть клише, что Шипачев – игрок только для регулярного чемпионата, а в плей-офф у него не получается. В этом Кубке Гагарина вы забросили столько победных шайб, что сломали этот стереотип?

– Знаете, статистика – вещь упрямая. Когда мне что-то говорят по этой теме, я советую внимательнее посмотреть мою статистику.

Там вы увидите, что в прошлых сезонах я набирал в плей-офф примерно одно очко за игру.

Да, я понимаю, что нам не всегда удавалось доходить до финальных стадий, но просто посмотрите статистику. А если говорить об этом сезоне, я рад, что в некоторых моментах смог помочь команде.

– На старте плей-офф у вас долгое время при этом не было голов. Это давило?

– Конечно, давило. Все любят забивать, отдавать передачи.

– Критику ощущали?

– Критику я весь сезон ощущаю. Критиков много же сейчас.

– А как критика до вас доходит?

– Комментарии не читаю, даже в своем аккаунте их закрыл. Но все равно какие-то мнения доходят до меня.

Бывает, идешь домой, встретишь кого-нибудь в подъезде и тебе говорят: «Что-то вы плохо играете». Я отвечаю, что будем стараться – что еще сказать? Люди иногда хотят, чтобы я набирал по 500 очков за сезон.

 – Как вы научились жить с этим давлением? От вас ждут 500 очков точно не первый год...

– Это моя любимая работа, я обожаю хоккей. Иногда у тебя получается соответствовать ожиданиям, иногда – нет. Главное – не отчаиваться и работать.

Бывало, что в плей-офф мне удавалось забить всего одну-две шайбы, но при этом было условно десять передач.

Я все-таки центральный нападающий, который может играть на партнеров, так что это тоже важный показатель.

– В регулярном чемпионате вы делились своим секретом, как справляетесь с критикой: достаточно прийти домой, увидеть жену и детей и тогда обо всем забываешь.

– До дома же еще надо дойти! Сейчас, после финала с ЦСКА, люди, наоборот, говорят: «Спасибо за серию». Многие меняют свое мнение. А сыграли бы мы плохо –  начали бы ругать.

А так семья действительно помогает. Когда я домой прихожу и дети мне говорят: «Папа, ты красавец, в поряде играешь вообще», я не могу им не верить. Конечно, это дает веру в свои силы.

Стараешься играть для команды, города, наших болельщиков.

Этот сезон был тяжелым в плане психологии, и мне шли претензии по игре и результативности. Надеюсь, следующий сезон будет веселее, – сказал нападающий «Ак Барса».

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8 комментариев

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Кеша
Шипачев в плей офф забил , как минимум два решающих гола Авангарду и ЦСКА. Полезный игрок во всех смыслах. Свой недостаток в скорости компенсирует опытом и как следствие правильным выбором позиции. Ну а в работе рук Шипачеву равных в лиге нет. Да и с мозгами у него все прекрасно.
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Кеша
Ответ Сергей Ильин
Если бы он еще играл, ато спит больше пол-игры... сколько вафель поймал никто не считал, а зря... гораздо больше чем голов забил...это не командный игрок... от него толк только когда на него играют, сам же жадный. Коментаторов слушать противно, я сколько игр смотрел вживую он отстойно играет, а как по телеку смотриш о нём разговоров.....все игры отыграл в сезоне для количества,а нахера такая к чёрту статистика. Передачи на него пишут аж чуть ли не пятая рука... а 2 решающих гола мог и другой игрок забить, если б Щипачёв время не засирал.....как то так...
Прекращайте . Когда он играл в Динамо я все домашние матчи смотрел в живую с участием Шипачева . А Вы мне рассказываете свои личные наблюдения . У вас вопрос стоит из области личных симпатий и антипатий.
+3
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Сергей Ильин
Ответ Кеша
Шипачев в плей офф забил , как минимум два решающих гола Авангарду и ЦСКА. Полезный игрок во всех смыслах. Свой недостаток в скорости компенсирует опытом и как следствие правильным выбором позиции. Ну а в работе рук Шипачеву равных в лиге нет. Да и с мозгами у него все прекрасно.
Если бы он еще играл, ато спит больше пол-игры... сколько вафель поймал никто не считал, а зря... гораздо больше чем голов забил...это не командный игрок... от него толк только когда на него играют, сам же жадный. Коментаторов слушать противно, я сколько игр смотрел вживую он отстойно играет, а как по телеку смотриш о нём разговоров.....все игры отыграл в сезоне для количества,а нахера такая к чёрту статистика. Передачи на него пишут аж чуть ли не пятая рука... а 2 решающих гола мог и другой игрок забить, если б Щипачёв время не засирал.....как то так...
+3
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Марсель Объелся
Обычные бабки у подъезда критикуют внешний вид, а в подъезде Шипачева все смотрят его игры, чтобы критика была конструктивной))
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Андрей Королёнок
Вадик!!! Не обращай внимание на горло панов.
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Nikolay_exp
Ты бы лучше в Вегасе так хорохорился "звездун" ты наш
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Nikolay_exp
Ответ Андрей Королёнок
Вадик!!! Не обращай внимание на горло панов.
А что у них с горлом не так?
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