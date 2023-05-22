Шипачев о критике: «В подъезде говорят: «Что-то вы плохо играете». Люди хотят, чтобы я набирал по 500 очков за сезон»
Вадим Шипачев рассказал о своем отношении к критическим мнениям.
– В хоккейном мире есть клише, что Шипачев – игрок только для регулярного чемпионата, а в плей-офф у него не получается. В этом Кубке Гагарина вы забросили столько победных шайб, что сломали этот стереотип?
– Знаете, статистика – вещь упрямая. Когда мне что-то говорят по этой теме, я советую внимательнее посмотреть мою статистику.
Там вы увидите, что в прошлых сезонах я набирал в плей-офф примерно одно очко за игру.
Да, я понимаю, что нам не всегда удавалось доходить до финальных стадий, но просто посмотрите статистику. А если говорить об этом сезоне, я рад, что в некоторых моментах смог помочь команде.
– На старте плей-офф у вас долгое время при этом не было голов. Это давило?
– Конечно, давило. Все любят забивать, отдавать передачи.
– Критику ощущали?
– Критику я весь сезон ощущаю. Критиков много же сейчас.
– А как критика до вас доходит?
– Комментарии не читаю, даже в своем аккаунте их закрыл. Но все равно какие-то мнения доходят до меня.
Бывает, идешь домой, встретишь кого-нибудь в подъезде и тебе говорят: «Что-то вы плохо играете». Я отвечаю, что будем стараться – что еще сказать? Люди иногда хотят, чтобы я набирал по 500 очков за сезон.
– Как вы научились жить с этим давлением? От вас ждут 500 очков точно не первый год...
– Это моя любимая работа, я обожаю хоккей. Иногда у тебя получается соответствовать ожиданиям, иногда – нет. Главное – не отчаиваться и работать.
Бывало, что в плей-офф мне удавалось забить всего одну-две шайбы, но при этом было условно десять передач.
Я все-таки центральный нападающий, который может играть на партнеров, так что это тоже важный показатель.
– В регулярном чемпионате вы делились своим секретом, как справляетесь с критикой: достаточно прийти домой, увидеть жену и детей и тогда обо всем забываешь.
– До дома же еще надо дойти! Сейчас, после финала с ЦСКА, люди, наоборот, говорят: «Спасибо за серию». Многие меняют свое мнение. А сыграли бы мы плохо – начали бы ругать.
А так семья действительно помогает. Когда я домой прихожу и дети мне говорят: «Папа, ты красавец, в поряде играешь вообще», я не могу им не верить. Конечно, это дает веру в свои силы.
Стараешься играть для команды, города, наших болельщиков.
Этот сезон был тяжелым в плане психологии, и мне шли претензии по игре и результативности. Надеюсь, следующий сезон будет веселее, – сказал нападающий «Ак Барса».
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