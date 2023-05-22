Райан Рейнольдс полностью вышел из сделки по покупке «Оттавы». Он отказался присоединяться к другим заявкам

Теги Оттава НХЛ Хоккей

Райан Рейнольдс не будет участвовать в других заявках на покупку «Оттавы».

Напомним, в середине мая стало известно о том, что актер выбыл из числа претендентов на покупку канадского клуба.

Позже появилась информация, что другие участники торгов готовы предложить Райану Рейнольдсу объединиться после того, как его заявка с партнерами не добилась успеха.

К актеру действительно обращались другие компании с предложением присоединиться к ним, но Рейнольдс всем ответил отказом.

Рейнольдс дал понять – его намерение в отношении «Оттавы» состояло в том, чтобы работать в команде с его партнерами из строительной компании Remington Group.

Актер говорил всем, кто звонил ему в течение последних двух недель, что он не заинтересован в участии в другой заявке.

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2 комментария

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filippa
Райан Рейнольдс не будет участвовать с других заявках на покупку «Оттавы». Гуглом переводил . или Йоди писал?.
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Jeff Lebowski
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vulturecrow
на фиг Оттава никому не нужна. даже в Оттаве.
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