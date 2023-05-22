Райан Рейнольдс полностью вышел из сделки по покупке «Оттавы». Он отказался присоединяться к другим заявкам

Райан Рейнольдс не будет участвовать в других заявках на покупку «Оттавы».

Напомним, в середине мая стало известно о том, что актер выбыл из числа претендентов на покупку канадского клуба.

Позже появилась информация, что другие участники торгов готовы предложить Райану Рейнольдсу объединиться после того, как его заявка с партнерами не добилась успеха.

К актеру действительно обращались другие компании с предложением присоединиться к ним, но Рейнольдс всем ответил отказом.

Рейнольдс дал понять – его намерение в отношении «Оттавы» состояло в том, чтобы работать в команде с его партнерами из строительной компании Remington Group.

Актер говорил всем, кто звонил ему в течение последних двух недель, что он не заинтересован в участии в другой заявке.