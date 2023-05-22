Пьетранжело об игре Айкела против «Далласа»: «Увидел хоккеиста мирового класса, который изменил ход матча»

Теги Кубок Стэнли Даллас Алекс Пьетранжело Вегас Джек Айкел Хоккей

Алекс Пьетранжело назвал Джека Айкела хоккеистом мирового класса.

«Вегас» обыграл «Даллас» (3:2 ОТ, 2-0 в серии) во втором матче финала Западной конференции.

Джек Айкел за 16:17 игрового времени отметился одной результативной передачей.

В третьем периоде американец помог забросить шайбу Джонатану Маршессо, который сравнял счет на 57-й минуте.

«Я увидел хоккеиста мирового класса, который изменил ход игры. Вот что я увидел», – сказал защитник «Голден Найтс» Алекс Пьетранжело.

«Даллас» здорово вязал «Вегас» весь матч, но зевнул момент в концовке и проиграл в овертайме

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lermont
Ответ Sergant_St
Маловато игрового времени для игрока заявленного класса....нет, серьёзно
У Мака и Драйза было много времени. Теперь отдыхают, а Айкел дальше играет.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AK_Flash
Ответ Sergant_St
Маловато игрового времени для игрока заявленного класса....нет, серьёзно
Среди нападающих Вегаса, больше всех играет в этом плей-офф
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergant_St
Маловато игрового времени для игрока заявленного класса....нет, серьёзно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий