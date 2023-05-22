Пьетранжело об игре Айкела против «Далласа»: «Увидел хоккеиста мирового класса, который изменил ход матча»
Алекс Пьетранжело назвал Джека Айкела хоккеистом мирового класса.
«Вегас» обыграл «Даллас» (3:2 ОТ, 2-0 в серии) во втором матче финала Западной конференции.
Джек Айкел за 16:17 игрового времени отметился одной результативной передачей.
В третьем периоде американец помог забросить шайбу Джонатану Маршессо, который сравнял счет на 57-й минуте.
«Я увидел хоккеиста мирового класса, который изменил ход игры. Вот что я увидел», – сказал защитник «Голден Найтс» Алекс Пьетранжело.
«Даллас» здорово вязал «Вегас» весь матч, но зевнул момент в концовке и проиграл в овертайме
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