Вадим Шипачев: «В школе сейчас такое задают… Иногда думаешь: «Что делать?». Дочка еще писать не умеет, а задачи дают такие, будто для взрослых»

Теги Ак Барс КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Вадим Шипачев ответил на вопрос о проверке домашних заданий своих детей.

– Казань вас и вашу семью устраивает как город?

– Да, хороший город. Мало пробок, все близко. На самом деле мне и в Москве, и в Питере нравилось.

Где играешь, там и стараешься создать для себя все условия. В Казани в этом плане все очень сильно помогают. И менеджеры, и персонал.

– Как вы успеваете быть и топ-хоккеистом, и отцом троих детей?

– Спасибо жене. Она помогает.

– Домашние задание проверяете?

– Вот вчера проверял! В школе сейчас такое задают… Иногда думаешь: «Что делать?».

Дочка у меня в первый класс пошла, она еще писать не умеет, а задачи ей дают такие, как будто для взрослых.

– Есть ли у вас желание сделать особый акцент на образовании детей? У вас самого в силу занятости в хоккее не было возможностей сидеть за партой.

– Вы думаете, что я тупой?

– Ни в коем случае.

– Шучу (смеется), я понял ваш вопрос. Мы пытаемся показать нашим детям разные сферы.

Это не только школа, но и художественная школа, музыкальная, танцы. Так у них будет возможность выбрать то, что им больше нравится.

– Вас можно похвалить за эрудированность. Не просто так «Ак Барс» показал вас в предсезонном ролике в качестве профессора. Как вы находите время для своего развития? Читаете книги?

– Иногда после обеда почитаешь немного.  Пока пища переваривается, успокаиваешь нервную систему, читаешь детективы, другую художественную литературу.

Иногда жена покупает, иногда могу что-то у ребят подсмотреть в самолете, – сказал нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев.

5 комментариев

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Dmitry Emelyanovich
-Вы думаете, что я тупой?
Бегать за шайбой или мячом всю жизнь интеллектуалом не вырастешь, из забот у успешных спортсменов нынче лишь тратить миллионы с банксчёта, какое тут развитие. Богатый не всегда умный, а со спортсменами в 99% случаев обычно наоборот
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Артём Стёпин
конечно, все дети разные и все такое, но я все же не понимаю, зачем в принципе проверять домашку у детей. ведь для этого есть учитель, который эту домашку задал. да, можно помочь, если есть вопросы у ребенка к конкретным заданиям, но проверять? ну ошибется ребенок и что-то не так сделает – потом переделает, делов-то.
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4k7shv9zrw
Отцом 3-их детей может успевает быть, но ТОП-хоккеистом точно нет.. тюфяк коих молодые условные Полтаповы или Воронковы на раз-два размажут
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Евгений Мешков
Ответ Артём Стёпин
конечно, все дети разные и все такое, но я все же не понимаю, зачем в принципе проверять домашку у детей. ведь для этого есть учитель, который эту домашку задал. да, можно помочь, если есть вопросы у ребенка к конкретным заданиям, но проверять? ну ошибется ребенок и что-то не так сделает – потом переделает, делов-то.
так ребенок может со временем понять, что родители у него демократы и вообще забить и на домашку и на учебу. учитель-то вообще кто такой? человек оказывающий образовательную услугу?) да пшел он воообще.
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а потом эти дети бородатые в 40 лет сидят на шее у родителей -пенсионеров, румяные мамины пирожки такие. и слепо уверены, что виноваты власть и учитель
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