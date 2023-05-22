Вадим Шипачев: «В школе сейчас такое задают… Иногда думаешь: «Что делать?». Дочка еще писать не умеет, а задачи дают такие, будто для взрослых»

Вадим Шипачев ответил на вопрос о проверке домашних заданий своих детей.

– Казань вас и вашу семью устраивает как город?

– Да, хороший город. Мало пробок, все близко. На самом деле мне и в Москве, и в Питере нравилось.

Где играешь, там и стараешься создать для себя все условия. В Казани в этом плане все очень сильно помогают. И менеджеры, и персонал.

– Как вы успеваете быть и топ-хоккеистом, и отцом троих детей?

– Спасибо жене. Она помогает.

– Домашние задание проверяете?

– Вот вчера проверял! В школе сейчас такое задают… Иногда думаешь: «Что делать?».

Дочка у меня в первый класс пошла, она еще писать не умеет, а задачи ей дают такие, как будто для взрослых.

– Есть ли у вас желание сделать особый акцент на образовании детей? У вас самого в силу занятости в хоккее не было возможностей сидеть за партой.

– Вы думаете, что я тупой?

– Ни в коем случае.

– Шучу (смеется), я понял ваш вопрос. Мы пытаемся показать нашим детям разные сферы.

Это не только школа, но и художественная школа, музыкальная, танцы. Так у них будет возможность выбрать то, что им больше нравится.

– Вас можно похвалить за эрудированность. Не просто так «Ак Барс» показал вас в предсезонном ролике в качестве профессора. Как вы находите время для своего развития? Читаете книги?

– Иногда после обеда почитаешь немного. Пока пища переваривается, успокаиваешь нервную систему, читаешь детективы, другую художественную литературу.

Иногда жена покупает, иногда могу что-то у ребят подсмотреть в самолете, – сказал нападающий « » .