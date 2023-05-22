Марченко о сезоне в «Коламбусе»: «Неплохим сложился для меня, но есть куда стремиться. Хочется также много забивать»

Теги Коламбус НХЛ Кирилл Марченко ТАСС Хоккей

Кирилл Марченко считает, что провел неплохой сезон в НХЛ.

Форвард набрал 25 (21+4) очков в 59 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Конечно, командный результат не такой, который все хотели бы видеть, в том числе и я.

Если говорить лично по сезону, то он сложился для меня неплохим, но есть куда стремиться, хочется забивать также много, Дай Бог еще больше. И побеждать, в первую очередь командой», – сказал нападающий «Коламбуса».

«Блю Джекетс» не вышли в плей-офф в нынешнем сезоне, заняв 16-е место в таблице Восточной конференции.

2 комментария

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*MVP*
в данном случае правило писать «так же», а не «также»
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nikozaryanov
Ответ *MVP*
в данном случае правило писать «так же», а не «также»
Если он имел ввиду, что так, как и в этом сезоне, (то есть «же» откинуть можно), то раздельно. Но если он это говорит как дополнение к своим словам, то есть что надо стремиться ну и забивать много, то пишется вместе, как синоним слову «тоже». Вроде бы так? А тут не очень понятно, что имел ввиду - считает ли, что он много забил? (Если, Да -«так же», нет - «также»)
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