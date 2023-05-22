Марченко о сезоне в «Коламбусе»: «Неплохим сложился для меня, но есть куда стремиться. Хочется также много забивать»

Кирилл Марченко считает, что провел неплохой сезон в НХЛ.

Форвард набрал 25 (21+4) очков в 59 матчах регулярного чемпионата .

«Конечно, командный результат не такой, который все хотели бы видеть, в том числе и я.

Если говорить лично по сезону, то он сложился для меня неплохим, но есть куда стремиться, хочется забивать также много, Дай Бог еще больше. И побеждать, в первую очередь командой», – сказал нападающий « ».

«Блю Джекетс» не вышли в плей-офф в нынешнем сезоне, заняв 16-е место в таблице Восточной конференции.