Барков о том, что Гретцки похвалил его финт: «Он забивал голы и покрасивее, я уверен. Но было приятно это услышать»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Уэйн Гретцки НХЛ Александр Барков Хоккей

Александр Барков высказался о том, что Гретцки похвалил его удачный финт .

Капитан «Флориды» сравнял счет во втором матче финала Востока с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0). 

Получив шайбу перед воротами Антти Раанты, нападающий исполнил финт с ее ложным движением между ног, а затем поразил ворота броском с неудобной руки. 

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки прокомментировал момент так: «Один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ».

«Я уверен, что он забивал голы и покрасивее. Но было приятно это услышать», – сказал Барков. 

Барков забил невероятно красивый гол. Его финтом восхитился даже Гретцки

 

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9 комментариев

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Кеша
Ответ Splin
При чем тут рекорд то? Да и если падет, лишь рекорд по РЧ
Это к слову . А по факту Гретцки не обладал такими руками , как Барков или Дацюк .
+2
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Splin
Ответ Кеша
Это к слову . А по факту Гретцки не обладал такими руками , как Барков или Дацюк .
Так в этом самое и уникальное-ни супер техники, ни физухи и рук а как у Марио, к примеру, ни скорости обалденной, хотя манера катания интересная была, ни броска а-ля Ови, а везде первый, практически:) да и по многому с космическим отрывом)
+1
0
+1
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Кеша
Гретцки наколотил дай Бог каждому. Скоро его рекорд падет . Верю и очень жду !
+3
-3
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Splin
Вот кстати особо не помню чтоб Уэйн финтил. но шикарные голы были. Мой любимый, один из таких. Третий гол из его хет-трика в ПО за Рейнджерс. Гол Ванкуверу.
+1
-1
0
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Андрей Трубецкой
Знаете что сделал Кеша которому все по факту разложили? Побежал ставить минусы на все мои комментарии. Вот это мужичара)))
0
0
0
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Splin
Ответ Кеша
Гретцки наколотил дай Бог каждому. Скоро его рекорд падет . Верю и очень жду !
При чем тут рекорд то? Да и если падет, лишь рекорд по РЧ
+2
-2
0
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Кеша
Ответ Андрей Трубецкой
Да это из тех людей которым надо не в тему ляпнуть
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Splin
Ответ Андрей Трубецкой
Да это из тех людей которым надо не в тему ляпнуть
Понятно)
0
0
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