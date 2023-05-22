Барков о том, что Гретцки похвалил его финт: «Он забивал голы и покрасивее, я уверен. Но было приятно это услышать»
Александр Барков высказался о том, что Гретцки похвалил его удачный финт .
Капитан «Флориды» сравнял счет во втором матче финала Востока с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0).
Получив шайбу перед воротами Антти Раанты, нападающий исполнил финт с ее ложным движением между ног, а затем поразил ворота броском с неудобной руки.
Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки прокомментировал момент так: «Один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ».
«Я уверен, что он забивал голы и покрасивее. Но было приятно это услышать», – сказал Барков.
Барков забил невероятно красивый гол. Его финтом восхитился даже Гретцки
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