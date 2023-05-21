Барков о финте с ложным движением шайбы между ног перед голом «Каролине»: «Я всю жизнь это практикую. Пришло на ум, к счастью»

Александр Барков высказался о своем финте перед голом в матче с «Каролиной».

Капитан «Флориды» сравнял счет во втором матче финала Востока с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0).

Получив шайбу перед воротами Антти Раанты, нападающий исполнил финт с ее ложным движением между ног, а затем поразил ворота броском с неудобной руки.

«Не знаю, могу ли я рассказать вам все. Я практикую это всю жизнь. Иногда такие мысли приходят в голову.

Всякий раз, когда есть полсекунды, нужно что-то решить. К счастью, пришло на ум это», – сказал .