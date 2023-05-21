Барков о финте с ложным движением шайбы между ног перед голом «Каролине»: «Я всю жизнь это практикую. Пришло на ум, к счастью»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли НХЛ Александр Барков Хоккей

Александр Барков высказался о своем финте перед голом в матче с «Каролиной».

Капитан «Флориды» сравнял счет во втором матче финала Востока с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0). 

Получив шайбу перед воротами Антти Раанты, нападающий исполнил финт с ее ложным движением между ног, а затем поразил ворота броском с неудобной руки. 

«Не знаю, могу ли я рассказать вам все. Я практикую это всю жизнь. Иногда такие мысли приходят в голову.

Всякий раз, когда есть полсекунды, нужно что-то решить. К счастью, пришло на ум это», – сказал Барков

7 комментариев

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Барин
Как говаривал незабвенный Наилич, - Барков мастерюга
+19
-3
+16
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Lanzar
Ответ Zomourning33
Это похоже на лучший гол сезона.
Гол конечно хорош, но не думаю что лучший.
+15
0
+15
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Zomourning33
Это похоже на лучший гол сезона.
+7
-4
+3
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Misson
Всё по высшему разряду. И в самый нужный момент для команды. Остон, мотай на ус!
+3
0
+3
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цэсемьэр
я даже поверил что сейчас из-под ноги бросит, хотя и был предупреждён о хитрости😁
+1
0
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Михаил1970
Ответ Zomourning33
Это похоже на лучший гол сезона.
Лучший гол сезона, это победный, в последнем матче ПО КС)
+1
-1
0
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