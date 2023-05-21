Гретцки о шайбе Баркова во 2-м матче финала Востока: «Один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Уэйн Гретцки НХЛ Александр Барков Хоккей

Уэйн Гретцки восхитился голом Александра Баркова во 2-м матче финала Востока.

Капитан «Флориды» сравнял счет во втором матче финала Востока с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0). 

Получив шайбу перед воротами Антти Раанты, нападающий исполнил финт с ее ложным движением между ног, а затем поразил ворота броском с неудобной руки. 

«Мы все видели, как парни проводят шайбу между ног, верно? Это стало своего рода искусством. Многие пробуют это, многие делают.

Но увидеть такое в матче плей-офф, при таком давлении и счете 0:1? Один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ», – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ.

«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!

41 комментарий

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jindos
Ответ GLW
это не финт её с движением между ног, это ложный финт с движением её между ног
что еще сложнее! кто играл в хоккей - знает)
+44
-2
+42
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GLW
это не финт её с движением между ног, это ложный финт с движением её между ног
+44
-6
+38
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ARoman91
Отличный гол
+31
0
+31
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Правда глаза режет
Ответ ksamax
Необычно и холоднокровно получилось забить
Несмотря на то, что Барков теплокровный)
+25
-1
+24
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ksamax
Необычно и холоднокровно получилось забить
+24
0
+24
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encaro_one
Финская школа имени Романа Р.
+23
-4
+19
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Кеша
Чумовое владение клюшкой и мгновенное игровое мышление . Хладнокровно и безжалостно.
+15
-1
+14
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несахар
Ответ GLW
это не финт её с движением между ног, это ложный финт с движением её между ног
этот финт называется "хитрое междуножье"
+15
-3
+12
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Aleksandr
Ответ ksamax
Необычно и холоднокровно получилось забить
Хладнокровный и дорогоценнейший гол
+10
0
+10
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Виталий Кошкин
Красиво, забавно, но ярлык "Один из величайших финтов" - перебор.
+17
-8
+9
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Zomourning33
Ответ Виталий Кошкин
Красиво, забавно, но ярлык "Один из величайших финтов" - перебор.
Ну куда там Гретцки до наших местных экспертов. Он в хоккее ничего не смыслит.
+9
0
+9
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Pozharskiy
Ответ Виталий Кошкин
Красиво, забавно, но ярлык "Один из величайших финтов" - перебор.
Ну, Уэйну Гретцки всё же виднее, чем тебе, при всем уважении )
+9
0
+9
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Ko Vi
поддержу, избразить такое в целом не сложно, но в условиях ограниченного времени и пространства - это высший класс
+6
0
+6
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Duck Nightingale
Ответ top
Эль капитано) Александр капитан клуба НХЛ, а про него скорее всего не слышали 80% юзеров спортса(
Фан-база Загитовой?
+4
0
+4
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TBFTT
Ответ Михаил Майоров
А что ему надо было делать? Был шанс оттолкнуться правым коньком и заскользить влево быстрее чем катился Барков?
Ну попытаться естественно переместиться и стараться отбить поймать ловушкой.
+5
-1
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Anti S
Это лучшая обманка, со времен буллита Куча.
👏
+4
-1
+3
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Defensore
да тут тупо понял, что за ногу шайба не убирается, решил прокатить её обратно
+7
-4
+3
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Его Величество Златан
очень красиво и эффектно
+2
0
+2
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Михаил Майоров
Ответ TBFTT
Щитки он свел правильно, а зачем он на шпагат после начал садиться, когда Барков уже с другого края был и собирался кидать в верхний угол?
А что ему надо было делать? Был шанс оттолкнуться правым коньком и заскользить влево быстрее чем катился Барков?
+2
0
+2
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Ko Vi
Ответ GLW
это не финт её с движением между ног, это ложный финт с движением её между ног
так про это и речь, что, сначала показал, что будет его делать, но убрал шайбу в противоход
+2
0
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GLW
Ответ Ko Vi
так про это и речь, что, сначала показал, что будет его делать, но убрал шайбу в противоход
я знаю, текст в новости был отредактирован после моего коммента
+2
0
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Alexey Zenishchev
Ждём комментарий лучшего воспитанника финского хоккея по имени Роман, о том, что это Барков у него подглядел и уже позвонил ему выразить благодарность
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k.vlad
Дануна) финт обычный просто вовремя и хорошо, стареет грецков)
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SOLNCE-ZVEZDA
хeрня
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TBFTT
Щитки он свел правильно, а зачем он на шпагат после начал садиться, когда Барков уже с другого края был и собирался кидать в верхний угол?
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