Гретцки о шайбе Баркова во 2-м матче финала Востока: «Один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ»
Уэйн Гретцки восхитился голом Александра Баркова во 2-м матче финала Востока.
Капитан «Флориды» сравнял счет во втором матче финала Востока с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0).
Получив шайбу перед воротами Антти Раанты, нападающий исполнил финт с ее ложным движением между ног, а затем поразил ворота броском с неудобной руки.
«Мы все видели, как парни проводят шайбу между ног, верно? Это стало своего рода искусством. Многие пробуют это, многие делают.
Но увидеть такое в матче плей-офф, при таком давлении и счете 0:1? Один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ», – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ.
«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!
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