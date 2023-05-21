Гретцки о шайбе Баркова во 2-м матче финала Востока: «Один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ»

Уэйн Гретцки восхитился голом Александра Баркова во 2-м матче финала Востока.

Капитан «Флориды» сравнял счет во втором матче финала Востока с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0).

Получив шайбу перед воротами Антти Раанты, нападающий исполнил финт с ее ложным движением между ног, а затем поразил ворота броском с неудобной руки.

«Мы все видели, как парни проводят шайбу между ног, верно? Это стало своего рода искусством. Многие пробуют это, многие делают.

Но увидеть такое в матче плей-офф, при таком давлении и счете 0:1? Один из величайших финтов, что я видел в плей-офф », – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ.

«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!