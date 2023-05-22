Аскаров отразил 37 бросков «Техаса» из 39 в решающем матче серии плей-офф АХЛ. Кемелл сделал дубль, фарм «Нэшвилла» вышел в финал Запада

Теги Нэшвилл АХЛ Милуоки Кубок Колдера Техас Ярослав Аскаров Егор Афанасьев Йоаким Кемелл Хоккей

Ярослав Аскаров отразил 37 из 39 бросков «Техаса» в решающем матче серии плей-офф АХЛ.

«Милуоки» обыграл «Техас» в финале дивизиона в Кубке Колдера (3-2, 5:2 в пятой игре). 

Фарм-клуб «Нэшвилла» вышел в финал Западной конференции, где сыграет с «Коачеллой» (фарм-клубом «Сиэтла») в серии до 4 побед. 

На Востоке за выход в главный финал поспорят «Херши» (фарм-клуб «Вашингтона») и «Рочестер» (фарм-клуб «Баффало»). 

20-летний российский вратарь «Эдмиралс» в текущем плей-офф одержал 6 побед при 4 поражениях (90,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,44). 

В сегодняшней игре дубль сделал 19-летний финский форвард Йоаким Кемелл (у 17-го номера драфта НХЛ-2022 5+1 в 8 играх плей-офф), а точку в матче поставил российский нападающий Егор Афанасьев (2+4 в 10 играх плей-офф). 

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4 комментария

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Сельмаш1930
Ответ Spit@ma
У Сароса контракт еще 2 года. Ждём закрепление Аскарова дублером и минимум по 25 игр в сезоне. А после сезона 23/24 увидим
А Ланкинена ты куда девать-то собрался? Его продлили не просто так ещё на следующий сезон. Аскаров следующий сезон так же проведёт в Милуоки если ничего ужасного с вратарями Нэшвилла не случится.
+4
0
+4
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Spit@ma
У Сароса контракт еще 2 года. Ждём закрепление Аскарова дублером и минимум по 25 игр в сезоне. А после сезона 23/24 увидим
+3
0
+3
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Kurri
Ответ Сельмаш1930
А Ланкинена ты куда девать-то собрался? Его продлили не просто так ещё на следующий сезон. Аскаров следующий сезон так же проведёт в Милуоки если ничего ужасного с вратарями Нэшвилла не случится.
Ланкинена обменяют)
+3
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Pink Floyd1276
Выпускайте кракененка.
+1
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