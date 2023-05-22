Аскаров отразил 37 бросков «Техаса» из 39 в решающем матче серии плей-офф АХЛ. Кемелл сделал дубль, фарм «Нэшвилла» вышел в финал Запада

Ярослав Аскаров отразил 37 из 39 бросков «Техаса» в решающем матче серии плей-офф АХЛ.

« » обыграл « » в финале дивизиона в Кубке Колдера (3-2, 5:2 в пятой игре).

Фарм-клуб « » вышел в финал Западной конференции, где сыграет с «Коачеллой» (фарм-клубом «Сиэтла») в серии до 4 побед.

На Востоке за выход в главный финал поспорят «Херши» (фарм-клуб «Вашингтона») и «Рочестер» (фарм-клуб «Баффало»).

20-летний российский вратарь «Эдмиралс» в текущем плей-офф одержал 6 побед при 4 поражениях (90,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,44).

В сегодняшней игре дубль сделал 19-летний финский форвард (у 17-го номера драфта НХЛ-2022 5+1 в 8 играх плей-офф), а точку в матче поставил российский нападающий (2+4 в 10 играх плей-офф).