Аскаров пропустил 4 шайбы после 20 бросков во 2-м матче серии с «Техасом». Поражение – 3-е в этом плей-офф АХЛ

Ярослав Аскаров пропустил 4 шайбы после 20 бросков во 2-м матче серии с «Техасом».

« » проиграл «Старс» (3:5) во втором матче финала дивизиона в Кубке Колдера (1-1).

20-летний российский вратарь фарм-клуба « » отразил 16 бросков из 20. В текущем плей-офф у него 4 победы и 3 поражения.

Его одноклубник отметился результативной передачей. В этом плей-офф у него 4 (0+4) балла в 7 играх.

В составе « » первый матч в Кубке Колдера (и второй в лиге в принципе) провел 20-летний защитник Артем Грушников.