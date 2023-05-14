Аскаров пропустил 4 шайбы после 20 бросков во 2-м матче серии с «Техасом». Поражение – 3-е в этом плей-офф АХЛ
Ярослав Аскаров пропустил 4 шайбы после 20 бросков во 2-м матче серии с «Техасом».
«Милуоки» проиграл «Старс» (3:5) во втором матче финала дивизиона в Кубке Колдера (1-1).
20-летний российский вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» отразил 16 бросков из 20. В текущем плей-офф АХЛ у него 4 победы и 3 поражения.
Его одноклубник Егор Афанасьев отметился результативной передачей. В этом плей-офф у него 4 (0+4) балла в 7 играх.
В составе «Техаса» первый матч в Кубке Колдера (и второй в лиге в принципе) провел 20-летний защитник Артем Грушников.
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