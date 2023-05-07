Аскаров отразил 20 бросков «Манитобы» из 21 в решающем матче серии плей-офф АХЛ. Фарм «Нэшвилла» прошел дальше

Ярослав Аскаров отразил 20 из 21 броска «Манитобы» в решающем матче серии плей-офф АХЛ.

« » обыграл «Мус» в полуфинале дивизиона в плей-офф (3-2, 2:1 в пятом матче).

20-летний россиянин был признан второй звездой встречи. В 5 играх плей-офф у него 3 победы при 2 поражениях (91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,35).

Его одноклубник сегодня отметился результативной передачей. В 5 играх плей-офф у него 3 (0+3) очка.

В финале дивизиона фарм-клуб « » сыграет с «Техасом» (фармом «Далласа»).