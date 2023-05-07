Аскаров отразил 20 бросков «Манитобы» из 21 в решающем матче серии плей-офф АХЛ. Фарм «Нэшвилла» прошел дальше

Теги Нэшвилл АХЛ Манитоба Милуоки Кубок Колдера Ярослав Аскаров Егор Афанасьев Хоккей

Ярослав Аскаров отразил 20 из 21 броска «Манитобы» в решающем матче серии плей-офф АХЛ.

«Милуоки» обыграл «Мус» в полуфинале дивизиона в плей-офф АХЛ (3-2, 2:1 в пятом матче). 

20-летний россиянин был признан второй звездой встречи. В 5 играх плей-офф у него 3 победы при 2 поражениях (91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,35). 

Его одноклубник Егор Афанасьев сегодня отметился результативной передачей. В 5 играх плей-офф у него 3 (0+3) очка. 

В финале дивизиона фарм-клуб «Нэшвилла» сыграет с «Техасом» (фармом «Далласа»). 

4 комментария

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Oleg Olegov
В Хоккейном менеджере к 25/26 становится лучшим вратарём НХЛ. Будет неплохо, если так будет и в реальности.
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Oleg Olegov
Ответ Valeriy
Что за хоккейный менеджер?)
Hockey League Manager 23 на Андроид. Возможно, дальше Аскаров становится вообще супер мутантом, но проверить это не могу, потому что бесплатная версия позволяет играть только 6 сезонов, а дальше платно, но оплатить игру в России нельзя) а так в бесплатной версии он Abramov, Овечкин Obukhov, Панарин Priakin, а Мичков Mikhnov. Но моё любимое это то, что Веренски там Warsofsky)) в платной версии имена уже вроде настоящие.
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Valeriy
Ответ Oleg Olegov
В Хоккейном менеджере к 25/26 становится лучшим вратарём НХЛ. Будет неплохо, если так будет и в реальности.
Что за хоккейный менеджер?)
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Джон Мщузавсех
Еще один доминатор на подходе. Надеюсь, перестал бросать клюшку.
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