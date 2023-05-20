Аскаров пропустил 4 шайбы от «Техаса» в 4-м матче серии плей-офф АХЛ. «Милуоки» проиграл во 2-м овертайме

Теги Нэшвилл АХЛ Милуоки Кубок Колдера Техас Ярослав Аскаров Хоккей

Ярослав Аскаров пропустил 4 шайбы от «Техаса» в 4-м матче серии плей-офф АХЛ.

«Милуоки» уступил «Старс» (3:4 2ОТ) в четвертом матче серии финала дивизиона в Кубке Колдера (2-2). 

Серия проходит в формате до 3 побед, поэтому следующий матч станет решающим. 

20-летний россиянин отразил 29 бросков по своим воротам из 33.

В текущем плей-офф у вратаря фарма «Нэшвилла» 5 побед при 4 поражениях (90,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,48). 

3 комментария

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Красно-Белый
Ответ Джон Мщузавсех
Все болельщики ждут первого казахского игрока в АХЛ. Хотя, может быть это был русский Набоков?
Вратарь Колесник в середине 00ых играл в Колорадо
+3
0
+3
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Джон Мщузавсех
Все болельщики ждут первого казахского игрока в АХЛ. Хотя, может быть это был русский Набоков?
+1
0
+1
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Руслан Х
Да шайбы у них не той системы…😉
0
0
0
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