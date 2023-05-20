Аскаров пропустил 4 шайбы от «Техаса» в 4-м матче серии плей-офф АХЛ. «Милуоки» проиграл во 2-м овертайме

Ярослав Аскаров пропустил 4 шайбы от «Техаса» в 4-м матче серии плей-офф АХЛ.

« » уступил «Старс» (3:4 2ОТ) в четвертом матче серии финала дивизиона в Кубке Колдера (2-2).

Серия проходит в формате до 3 побед, поэтому следующий матч станет решающим.

20-летний россиянин отразил 29 бросков по своим воротам из 33.

В текущем плей-офф у вратаря фарма « » 5 побед при 4 поражениях (90,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,48).