Кэссиди о 4:3 с «Далласом»: «В разные моменты выстреливают разные люди. Вот чем хорош «Вегас»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Теодорс Блюгерс Бретт Хауден Брюс Кэссиди Хоккей

Брюс Кэссиди доволен тем, что у «Вегаса» в плей-офф забивают разные игроки.

«Голден Найтс» обыграли «Старс» (4:3 ОТ) в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (1-0).

В составе «рыцарей» дубль сделал форвард Вильям Карлссон, по шайбе забросили нападающие Теодорс Блюгерс (1-й гол в этом плей-офф) и Бретт Хауден (3-й). 

«У каждого своя формула. Не всегда решают звезды или те парни, от кого это ожидают.

Вот чем хороша наша команда. В разные моменты выстреливают разные люди», – сказал главный тренер «Вегаса». 

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2 комментария

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doktor
Чем знаменит Кэссиди?
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Александр Балабанов
Ответ doktor
Чем знаменит Кэссиди?
Из револьвера хорошо стреляет
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