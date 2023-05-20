Кэссиди о 4:3 с «Далласом»: «В разные моменты выстреливают разные люди. Вот чем хорош «Вегас»

Брюс Кэссиди доволен тем, что у «Вегаса» в плей-офф забивают разные игроки.

«Голден Найтс» обыграли «Старс» (4:3 ОТ) в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (1-0).

В составе «рыцарей» дубль сделал форвард Вильям Карлссон, по шайбе забросили нападающие (1-й гол в этом плей-офф) и (3-й).

«У каждого своя формула. Не всегда решают звезды или те парни, от кого это ожидают.

Вот чем хороша наша команда. В разные моменты выстреливают разные люди», – сказал главный тренер «Вегаса».

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