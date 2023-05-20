Кэссиди о 4:3 с «Далласом»: «В разные моменты выстреливают разные люди. Вот чем хорош «Вегас»
Брюс Кэссиди доволен тем, что у «Вегаса» в плей-офф забивают разные игроки.
«Голден Найтс» обыграли «Старс» (4:3 ОТ) в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (1-0).
В составе «рыцарей» дубль сделал форвард Вильям Карлссон, по шайбе забросили нападающие Теодорс Блюгерс (1-й гол в этом плей-офф) и Бретт Хауден (3-й).
«У каждого своя формула. Не всегда решают звезды или те парни, от кого это ожидают.
Вот чем хороша наша команда. В разные моменты выстреливают разные люди», – сказал главный тренер «Вегаса».
В плей-офф новый король – Роопе Хинтц уже обошел Макдэвида! Но «Даллас» подвела тройка Сегина
2 комментария