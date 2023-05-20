Форвард «Далласа» Робертсон прервал 8-матчевую безголевую серию в плей-офф. У него 3 гола в этом Кубке Стэнли

Джейсон Робертсон прервал безголевую серию в плей-офф НХЛ.

Нападающий « » отметился заброшенной шайбой в первом матче серии финала Западной конференции против « » (3:4 ОТ).

не забивал в плей-офф на протяжении восьми игр подряд.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли форвард забросил три шайбы и сделал одиннадцать результативных передач.

В регулярном чемпионате Робертсон забил 46 голов.

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