Форвард «Далласа» Робертсон прервал 8-матчевую безголевую серию в плей-офф. У него 3 гола в этом Кубке Стэнли

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Джейсон Робертсон Хоккей

Джейсон Робертсон прервал безголевую серию в плей-офф НХЛ.

Нападающий «Далласа» отметился заброшенной шайбой в первом матче серии финала Западной конференции против «Вегаса» (3:4 ОТ).

Джейсон Робертсон не забивал в плей-офф на протяжении восьми игр подряд.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли форвард забросил три шайбы и сделал одиннадцать результативных передач.

В регулярном чемпионате Робертсон забил 46 голов.

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1 комментарий

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Фанат Ференцвароша
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Голов совсем мало забивает. Но тем не менее 14 очков, не прям провал. Хотя я ожидал большего
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