Форвард «Далласа» Робертсон прервал 8-матчевую безголевую серию в плей-офф. У него 3 гола в этом Кубке Стэнли
Джейсон Робертсон прервал безголевую серию в плей-офф НХЛ.
Нападающий «Далласа» отметился заброшенной шайбой в первом матче серии финала Западной конференции против «Вегаса» (3:4 ОТ).
Джейсон Робертсон не забивал в плей-офф на протяжении восьми игр подряд.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли форвард забросил три шайбы и сделал одиннадцать результативных передач.
В регулярном чемпионате Робертсон забил 46 голов.
В плей-офф новый король – Роопе Хинтц уже обошел Макдэвида! Но «Даллас» подвела тройка Сегина
1 комментарий