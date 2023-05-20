Агент Худобина заявил о переговорах с «Ладой»
Антон Худобин может перейти в «Ладу».
Об этом сообщил представитель голкипера Александр Черных.
– Насчет Антона Худобина ведутся какие-то переговоры?
– Да, ведутся. Когда Антон принял решение играть в КХЛ, практически во всех командах вратари были подписаны.
Сейчас будем вести переговоры с «Ладой».
Договорились со спортивным директором клуба Рафиком Якубовым вернуться к этому вопросу на следующей неделе.
– Была информация насчет магнитогорского «Металлурга».
– Было обсуждение, но однозначного ответа от клуба мы не получили, – сказал Черных.
Вратарь по ходу текущего сезона НХЛ был обменян в «Чикаго» из «Далласа».
Худобин за «Блэкхокс» провел один матч в нынешнем сезоне НХЛ, пропустив шесть шайб в игре с «Вашингтоном» (1:6).
Адмирал тому пример.
Лада сейчас предложит ему цену выше рынка, и той же Магнитке придётся двигаться если реально заинтересованы.
обычно агенты так поступают, выбивая контракты в СКА - используют Локомотив.