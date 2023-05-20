Агент Худобина заявил о переговорах с «Ладой»

Антон Худобин может перейти в «Ладу».

Об этом сообщил представитель голкипера .

– Насчет Антона Худобина ведутся какие-то переговоры?

– Да, ведутся. Когда Антон принял решение играть в , практически во всех командах вратари были подписаны.

Сейчас будем вести переговоры с «Ладой».

Договорились со спортивным директором клуба Рафиком Якубовым вернуться к этому вопросу на следующей неделе.

– Была информация насчет магнитогорского « ».

– Было обсуждение, но однозначного ответа от клуба мы не получили, – сказал Черных.

Вратарь по ходу текущего сезона НХЛ был обменян в «Чикаго» из «Далласа».

Худобин за «Блэкхокс» провел один матч в нынешнем сезоне , пропустив шесть шайб в игре с «Вашингтоном» (1:6).