Агент Худобина заявил о переговорах с «Ладой»

Теги Металлург Мг Лада возможные переходы Антон Худобин НХЛ КХЛ Александр Черных Хоккей

Антон Худобин может перейти в «Ладу».

Об этом сообщил представитель голкипера Александр Черных.

– Насчет Антона Худобина ведутся какие-то переговоры?

– Да, ведутся. Когда Антон принял решение играть в КХЛ, практически во всех командах вратари были подписаны.

Сейчас будем вести переговоры с «Ладой».

Договорились со спортивным директором клуба Рафиком Якубовым вернуться к этому вопросу на следующей неделе.

– Была информация насчет магнитогорского «Металлурга».

– Было обсуждение, но однозначного ответа от клуба мы не получили, – сказал Черных.

Вратарь по ходу текущего сезона НХЛ был обменян в «Чикаго» из «Далласа».

Худобин за «Блэкхокс» провел один матч в нынешнем сезоне НХЛ, пропустив шесть шайб в игре с «Вашингтоном» (1:6).

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9 комментариев

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ruslan.ufa
К нему бы еще защитников не уровня вышки и интересная команда будет
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Nepobedimy
Отличная новость. С сильным вратарём Лада сразу будет конкурентоспособной.
Адмирал тому пример.
+3
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цэсемьэр
это манипуляция.
Лада сейчас предложит ему цену выше рынка, и той же Магнитке придётся двигаться если реально заинтересованы.
обычно агенты так поступают, выбивая контракты в СКА - используют Локомотив.
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Валера Синюков
Подпишет с Ладой, а если игра пойдет, то к концу сезона будет в СКА.
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Серый
Ответ Игорь Игорев
Нормальное усиление на бэкапа. Кстати, кто там сейчас в Тольятти основной?
Худобин и будет, а Трушков станет бэкапом
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